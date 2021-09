Șerban Copoț, detalii despre viața de familie. Cum și-a crescut cei trei copii Hienă de la Animal X

Prezentatorul show-ul iUmor a oferit recent detalii despre viața de familie, dar și cum a reușit să-i crească pe cei trei copii fără ajutorul bunicilor sau bonelor.

Fostul și-a schimbat complet viața de când a devenit tată, dovadă că este foarte implicat în creșterea și educarea micuților.

În plus, Șerban Copoț a mai precizat că a fost alături de copii încă din primele zile de viață și chiar le-a făcut baie bebelușilor.

Șerban Copoț, dezvăluiri despre cei trei copii: ”Asta ne-am dorit, ne-am asumat”

În altă ordine de idei, vedeta a mai adăugat că soția sa, Roxana, are, de fapt, patru , subliniind cu această ocazie că este o persoană foarte copilăroasă.

„Mie (n.r. copiii) mi-au schimbat viața radical (…). Sunt mult mai rapid la schimbat, te înveți cu manevre. Ea (n.r. soția) are, de fapt, patru copii.

La primul dintre ei, nu am avut nimic din ce nu am putut să fac. Eu am fost primul care i-a făcut băiță. Noi i-am crescut singuri, fără bone, fără bunici.

Asta ne-am dorit, ne-am asumat”, a spus Șerban Copoț, în cadrul unui podcast de pe Youtube, scrie .

Șerban Copoț, tatăl a trei copii. Ce spune despre soția sa

Vedeta de la Antena 1 și partenera sa de viață sunt împreună de 18 ani și au una dintre cele mai frumoase și mai discrete relații din showbiz-ul românesc.

Roxana este o mamă dedicată total familiei sale, după cum chiar artistul a dezvăluit la un moment dat. În plus, cântărețul are numai cuvinte de laudă pentru soția sa.

Șerban Copoț se consideră un om cu adevărat norocos pentru că are o parteneră „frumoasă, deșteaptă și devreme acasă”, cu care are deja 3 copii.

Prezentatorul și soția sa au împreună doi băieței, Tedi și Alexandru, cât și o fetiță, care a venit pe lume în luna noiembrie a anului trecut.