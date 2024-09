Șerban Huidu, despre noua industrie a televiziunii: ”E ușor să faci audiență cu ‘samseți’. Nu suntem atât de reduși”. Interviu exclusiv

Șerban Huidu trage un semnal de alarmă în ceea ce privește televiziunea din România. Explică și de ce audiență făcută cu oamenii cu probleme nu ar trebui luată în calcul.

Șerban Huidu vorbește despre vedetele din România

Într-un interviu oferit în exclusivitate pentru FANATIK, cunoscutul jurnalist și realizator Șerban Huidu explică în ce stadiu au ajuns producțiile tv din România. Ajuns cu Cronica Cârcotașilor la al 50-lea sezon, Șerban Huidu recunoaște că a fost înjurat de foarte multă lume. Cunoscutul junalist explică de ce David Popovici, dar și Bianca Drăgușanu sunt considerate vedete în România și ne vorbește despre pierderile și câștigurile din viața lui.

Șerban Huidu și Cronica Cârcotașilor: “Mi s-a părut cel mai interesant lucru”

De peste 25 de ani studiezi fenomenul gafelor la tv. Cum a început totul?

-Toată povestea a început când am văzut prima emisiune Striscia la notizia. Avea o parte care se ocupa de gafele de la tv. Erau și acolo tâmpenii, se spuneau minciuni și mi s-a părut fascinant. Nu știu dacă această emisiune mai are bucata asta de gafe pentru că acum sunt mai pe social, reportaje. Dar mie, la momentul acela, mi s-a părut cel mai interesant lucru.

În România se dezvolta televiziunea așa că era important să conectez televiziunea cu viața socială, era mai la îndemână pentru mine. A fost foarte greu pentru că, la început, oamenii scriau gafele. Aveam pe atunci o firma de monitorizare, dar de căutat le căutam eu. Ei îmi puneau în brațe casetele VHS și asta făceam. Între timp s-au schimbat multe.

“A face audiență ușor, axându-te pe oameni cu probleme sau pe alți ‘samseți’, nu este o virtute”

După 24 de ani la Cronica Cârcotașilor cât de greu îți este să nu te aliniezi trend-ului de la televizor?

-Încă mai cred că există jurnaliști buni, redacțiile independente demonstrează asta. Atunci când nu există presiune și oamenii își fac treaba onest, poți avea parte de jurnalism adevărat, ceea ce este foarte important.

Cred că a face audiență ușor, axându-te pe oameni cu probleme sau pe alți ‘samseți’, nu este o virtute. Trebuie să fii foarte redus și îmi place să cred că nu suntem atât de reduși.

Cum era Șerban Huidu acum 24 de ani? Mai optimist, mai incisiv?

-Totul vine cu vârsta. Eram mai aproape de generația Z de azi, cam tot ce zbura se și mânca. Povestea inerentă a vârstei.

“Copilul ștrengar cu strungăreață și capul spart mi-a dat un cartonaș galben”

Ce simți că ai pierdut în toți anii ăștia?

-Există un articol în blog-ul meu, se numește Dematurizarea. Este și o melodie a celor de la Voltaj care m-a făcut să-mi aduc aminte de copilăria mea. Articolul este scris înainte de accidentele mele și am spus că, de pierdeți copiii din voi, sunteți condamnați la o tristă maturizare.

Copilul ștrengar cu strungăreață și capul spart mi-a dat un cartonaș galben. Între timp mi l-a dat și pe al doilea…

Șerban Huidu a fost greu încercat de viață: “În general oamenii nu se schimbă”

Ce crezi că ai câștigat?

-În primul rând, clișeistic vorbind, am câștigat experiență. Asta poate include și accidentele mele, faptul că am învățat să ascult mai mult, să nu mai fiu repezit, să vorbesc mai puțin.

Nu știu să spun care e varianta mai bună: copilul neatins de nicio greutate a vieții și care făcea totul cu plăcere versus adultul care nu mai este atât de liber. Se autocenzurează și are grijă de ce și cum spune ca să fie mai bine. În general oamenii nu se schimbă, rămân așa cam toată viața.

“Oameni cu mai puțină pregătire, dar cu multă carismă pot spune niște tâmpenii monumentale”

După ce le-ai ‘studiat’ atâția ani, care vedete fac cele mai multe gafe atunci când sunt în direct?

-Sunt destul de multe diferențe între a face o greșeală la un live, lucru ce se poate întâmplă oricui sau să faci greșeală care să dovedească non cunoașterea. Sandra ‘efectiv’ Stoicescu de exemplu. Cronica a dat, pentru amuzament, aceste gafe, dar a și atras atenția asupra altora făcute din prostie. În ultimul timp s-a înmulțit prostia iar standardele de a ajunge la tv sau pe net sunt mult mai scăzute.

Netul îți da posibilitatea de a fi cunoscut de toată lumea fără să treci prin furcile caudine ale unei evaluări. Oameni cu mai puțină pregătire, dar cu multă carismă pot spune niște tâmpenii monumentale.

La început Cronica urmărea politicienii. Din păcate astăzi ei sunt eclipsați de influencerii în gura cărora se uită mulți oameni. Ar trebui demontată teoria că cineva cu carismă spune doar lucruri bune. Cronica a fost tot timpul o emisiune de asanare a societății. S-a folosit de umor ca să transmită “nu faceți ca ei”.

Ai o vedetă care să-ți placă, cu adevărat? O emisiune?

-Da, îmi place România, te iubesc și îmi place de cel care a făcut proiectul, Alex Dima. Pentru cei care nu știu, Alex a făcut și Teologia.

Șerban Huidu recunoaște: “M-au înjurat foarte mulți”

Sincer, te-au înjurat ‘victimele’?

– , dar eu nu aveam nicio treabă cu ei. A făcut la un moment dat Pleșu o declarație care pe mine m-a urmărit toată viață. Ceva de genul “cel mai prost dintre proști e cel care să ia cel mai tare în serios”. Cei care nu știu de glumă și se iau cel mai tare în serios.

Am niște exemple foarte interesante, îi puteți vedea seara, la televizor. Unul este foarte important și foarte serios, grija lui este să nu cumva să încapă țărișoara noastră pe mâna homosexualilor sau a non binarilor. În alte țări lumea râde de ei, dar pentru noi sunt o reală problemă.

Pe scurt, de fiecare dacă când mă suna cineva despre care vorbisem nu mă opream. Făceam și mai mult, până se linișteau.

“Avem două televiziuni mari și una care șchioapătă”

Cum erau producțiile tv acum 20 de ani, ce ofereau și ce oferă acum?

-Totul pleacă, să-l citez pe Gigi, de la partea economică. Avem de-a face cu o problema legată de bani, dar care este reală și este așa din cauza evoluției societății. Dacă acum 20 de ani la ora de, în ziua de, vedeai emisiunea X, acum unde vrei și când vrei numai emisiunea x o vezi.

Asta a însemnat că new media a ‘rupt’ o mare bucată din televiziune. Avem două televiziuni mari și una care șchioapătă. Această polarizare n-a făcut decât să ducă în jos producțiile pentru că nu sunt bani. La Pro și Antenă avem niște producții cu bugete record care trebuie să producă și audiență. Sub anumite cifre niciuna din emisiile mamut nu este profitabilă și atunci este un challenge și la ei.

Nefiind decât două televiziuni care să-și permită să facă proiecte gigantice, acest lucru a dus la o scădere a calității producțiilor tv. Nu înseamnă, însă, că nu există evoluție. La Pro sunt și producții bune făcute cu oameni profesioniști, dar foarte puțini.

Șerban Huidu explică foarte clar: “Vedetă este și David Popovici, dar și Bianca Drăgușanu”

Mai înseamnă ceva cuvântul VEDETĂ în România?

-Vedeta nu este neapărat legată de televizor. i, dar și Bianca Drăgușanu, depinde de cine sunt apreciați. Sunt pur și simplu persoane care influențează viețile oamenilor iar acest lucru poate să fie pozitiv și negativ. Depinde de ce parte te situezi, ce sistem de valori ai și cum se poziționează ei față de sistemul tău de valori.

Eu pot rezona cu David Popovici iar alții pot rezona cu ce reprezintă Bianca Drăgușanu care este, pentru anumiți oameni, o poveste de succes. Că nu reprezintă succesul pe care îl vezi tu sau alții este cu totul altceva. Pentru unii oameni Bianca Drăgușanu reprezintă un model.

Șerban Huidu nu s-a lăsat influențat de răutatea oamenilor

Nu de puține ori ai fost victima hate-ului în media. Cum ai reușit să gestionezi acest lucru, când ți-a păsat și când a început să nu-ți mai pese?

-Nu mi-a păsat niciodată. Povestea cu hate-ul este descris într-o carte, Umilirea publică în epoca internelului, scrisă de Jon Ronson. O recomand tuturor. Ideea de aici este una foarte simplă: de câte ori lași garda jos de atâtea ori empatia dispare și oamenii te mănâncă de viu.

Cea mai bună apărare este atacul, să nu te lași efectiv călcat în picioare chiar dacă, în sinea ta, problema e mai mare decât o poți duce. Cel mai bine este să arăți că ești încă combativ, orice s-ar întâmpla.

“Producția tv de succes înseamnă învățare permanentă și delegare”

Lumea care nu cunoaște lumea televiziunii o vede ca pe ceva minunat. Ce se întâmplă, de fapt, în culisele unei emisiuni?

-În primul rând eu am avut noroc foarte mare pentru că oamenii cu care am lucrat au fost foarte buni. A fost cel mai mare câștig al meu în ceea ce privește producția tv. Oamenii cu care am lucrat și-au făcut treaba exemplar. Atunci când ai un sistem foarte bine pus la punct el îți spune unde există o problemă. Ca producător general trebuie să urmărești toate departamentele și, dacă apare o problemă, vei ști exact unde și ce problemă este.

Producția tv de succes înseamnă, în primul rând, învățare permanentă și delegare. Din păcate în România nu se deleagă, toți știu cum se face mai bine. După părerea mea, cel mai bun producător din România, în momentul asta, este Mona Segal. Primul lucru pe care-l face atunci când se apucă de un nou proiect este să-i roage pe cei care știu să o învețe cum se face.

Spune-mi totul despre proiectele tale.

-În primul rând și a ajuns la sezonul 50. Toată lumea se întreabă cum s-a putut ajunge la o asemenea performanță. Emisiunea s-a schimbat, vorbește despre societate. Nu mai vorbește, ca acum 25 de ani, despre Năstase, acum se axează pe Ciucă. Nu mă vorbește despre “Te pui cu blondele” ci despre “Românii au talent”. Evolutia lucrurilor din jur a dus la evoluția emisiunii.

Aș vrea să demarăm și un proiect de radio, la nivel mare că radio la nivel mic este mai complicat. Îmi aduc aminte cum am emis de la mine din casă pentru câteva posturi mari de radio din țară. Vrem să facem un proiect iar celor de la Clever le-a plăcut ideea și acum lucrăm la ea.