Șerban Huidu neagă acuzațiile de hărțuire lansate de Corina Băcanu de la Kiss FM: ”Să prezinte o dovadă”

Scandalul dintre Șerban Huidu și Corina de la Kiss FM a escaladat după ce prezentatoarea l-a acuzat public pe Huidu de hărțuire. Ca răspuns, Șerban Huidu a ripostat cu o replică acidă, contestându-i profesionalismul. Conflictul tensionat între cei doi a captat atenția publicului, transformând o dispută personală într-un adevărat război mediatic.

Șerban Huidu răspunde dur acuzațiilor aduse de Corina de la Kiss FM: „Nu e om de radio”

Schimbul de replici dintre Șerban Huidu și Corina Băcanu Călărașu a izbucnit acum trei zile, după ce „cârcotașul” a postat un mesaj cu subînțeles la adresa echipei Kiss FM. Totul a pornit de la un comentariu în care : „Ați cam obosit. Și nu au trecut 3 ani…”. De aici s-a declanșat o avalanșă de reacții dure din partea prezentatoarei de la Kiss FM.

„@șerbanhuidu, tu ai obosit de foarte mult timp și totuși nu te oprești din a ne hărțui și a ne trimite mesaje dubioase pe toate căile posibile. Serios, nu ai o viață? Nu ai treabă? Nu ai lucruri de făcut? Lasă-ne, te rugăm, în pace. Părerile și opiniile tale despre noi sunt necerute și irelevante. Multumesc.”, a răspuns vedeta de radio.

În contextul disputelor publice cu Corina Băcanu Călărașu, Huidu a ținut să-și clarifice poziția și să răspundă acuzațiilor de bullying aduse de prezentatoare. Acesta susține că nu a avut contact direct cu ea de ani buni și că nu există dovezi ale unor mesaje agresive din partea sa.

„Doamna Băcanu spune că subsemnatul a executat un bullying asupra ei și al colegilor ei de la matinal. Subsemnatul e blocat la colegii de la matinal. E blocat și la ea. Aș vrea să prezinte o dovadă, un mesaj dat de mine către ei. Eu cred că ultima oară când am vorbit cu ea a fost acum 3 ani. A fost doar acest mesaj public în care am spus că au obosit!

Neamiabil am plecat de la Kiss, dar nu asta e ideea. Ideea e în felul următor, eu am plecat de acolo acum 11 ani. Nu are nicio legătură ce spun eu acum cu acele vremuri. Ciprian Dinu mi-a fost coleg la 21 (n.r. Radio 21) foarte mulți ani. Oprișan mi-a fost coleg la Jurnalul Național și la Antena 1 foarte mulți ani. Nu cred că i-a agresat vreodată persoana mea, nu cred!”, a precizat Șerban Huidu, pentru FANATIK.

Huidu contestă profesionalismul Corinei Băcanu și justifică criticile cu cifre de audiență

Șerban Huidu a oferit un punct de vedere amplu asupra controverselor iscate după comentariile sale referitoare la echipa Kiss FM și, în special, la Corina Băcanu Călărașu, căreia îi contestă profesionalismul. În continuare, Huidu a adus în discuție cifrele recente din audiențele radio, pentru a susține că observațiile sale au o bază reală. Mai mult, „Cârcotașul” a negat orice intenție conflictuală și a explicat că nu vede în criticile sale decât o simplă constatare.

„Pentru că dânsa nu e om de radio. De aceea la ea am comentat că a obosit. Totul a pornit, la un moment dat, când am comentat pe unul dintre conturile ei de social media. Îmi pare rău, eu n-am văzut nicio ofensă în cele spuse de mine. Dacă i se pare că e ofensă, sau vreo insultă sau o amenințare în mesajul ăla, retractez și îmi cer și scuze. Dar nu e nicio ofensă. Îmi pare rău… e o realitate.

În București au scăzut de pe locul 2 pe locul 4 (matinalul Kss FM, n.r.). Pentru un radio ca și Kiss FM e o complicație locul 4. Într-o piață concurențială normală cum e în București, pentru că ei au de două ori m-ai mare acoperire decât cei de la Radio Zu. Și atunci degeaba executăm defilări cu audiențe pe țară, atunci când Zu te bate cu un concurs de TSL. Adică, un concurs de mărire a timpului de ascultare. Care este un concurs simplu și foarte bine făcut.

Țin să spun că, în ultimele sondaje, este pentru prima oară în istorie, de când se fac sondajele, când market share-ul de la Radio Zu este primul loc în țară. Market share înseamnă câți oameni ascultă radio-ul și cât de mult îl ascultă. Deci cumva o combinație între cele două. Nu e niciun scandal. E o constatare că în nici trei ani au pierdut două locuri pe o piață extrem de concurențială.”, a ținut să explice Cârcotașul de la Prima Tv.

Șerban Huidu dezminte că a avut discuții cu șefii de la Kiss FM și exclude orice acțiune în justiție

Șerban Huidu a lămurit și aspectele legate de , afirmând că nu a fost contactat pentru a discuta despre conflictul cu Corina Băcanu Călărașu. De asemenea, prezentatorul de la Prima TV a exclus orice demers legal legat de această dispută.

„Nu, nu au luat legătura. Nu cred că au încercat să comunice cu mine. Cu oamenii aceea de la conducerea Kiss am crescut. Am lucrat împreună. Referitor la conducere, doi oameni sunt sunt importanți în conducerea Kiss FM. Și cu asta basta.

Nu intenționez să demarez nimic în justiție! Dacă ar fi demarat câte lucruri au fost citite de mine în anii ăștia, vă spun eu că dădea faliment justiția în România. Nu! E dreptul ei la liberă exprimare. Nu contează ce a spus. Oamenii sunt liberi să spun ce vor”, a mai punctat Huidu, pentru FANATIK.