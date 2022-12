Serbia – Elveţia, de la ora 21:00 în Grupa G la Campionatul Mondial 2022. Sârbii, dorinţă teribilă de revanşă

Meciul Serbia – Elveţia are loc vineri, 2 decembrie, cu începere de la ora 21:00, în cadrul etapei a 3-a din Grupa G la turneul final al CM din Qatar. Este foarte probabil partida care va decide ocupanta locului 2, după Brazilia, asta dacă nu vom consemna o nouă mare surpriză şi Camerun va intra în ecuaţia calificarii cu o victorie în faţa sud-americanilor. Serbia are un singur punct, din acel 3-3 cu Camerun, în timp ce Elveţia are 3 puncte, pentru că i-a învins cu 1-0 pe africani. Ambele naţionale au pierdut cu Brazilia.

Serbia – Elveţia, în etapa 3 din grupa G la Campionatul Mondial 2022

Serbia – Elveţia este una dintre cele două partide care au loc vineri, 2 decembrie, de la ora 21:00 în etapa a 3-a, ultima a Grupei G la Campionatul Mondial 2022. Pentru a merge în optimi, , în timp ce naţionala din Ţara Cantoanelor se poate mulţumi şi cu remiza.

Unde se joacă meciul dintre Serbia şi Elveţia

Întâlnirea Serbia – Elveţia se dispută vineri, 2 decembrie, de la ora 21:00, pe stadionul “974” din Doha. Va fi şi pe teren, dar şi în tribune o atmosferă electrizantă, pentru că vor fi mulţi suporteri ai celor două reprezentative, care vor crea un spectacol de sunet şi culori.

Pe stadionul construit exclusiv din cele 974 de containere de transport a început practic numărătoarea inversă până când se va încheia ultimul joc programat aici, o optime de finală, și arena va dispărea ca și când nu a fost vreodată. Își vor aminti de ea cei care au jucat în partidele Mexic – Polonia 0-0, Portugalia – Ghana 3-2, Franța – Danemarca 2-1, Brazilia – Elveția 1-0, Polonia – Argentina 0-2 şi acest meci. Optimea va fi pe 5 decembrie, între locul 1 din grupa G şi locul 2 din grupa H.

Cine transmite la TV partida

Partida Serbia – Elveţia se joacă vineri, 2 decembrie, de la ora 21:00, şi va fi televizată în direct şi în exclusivitate pe postul TVR 2. O mai puteţi viziona intrând pe site-ul FANATIK, în format LIVE VIDEO.

La Doha este aceeaşi vreme superbă, de vară eternă, cu un cer senin ca din picturi şi fără o adiere de vânt, dar totuşi cu temperaturi deloc agresive, maxima fiind de 28 de grade, iar la ora acestei partide va mai scădea cu două grade. Oricum, stadionul e dotat perfect cu tot ce trebuie pentru a crea, dacă e nevoie, o temperatură optimă.

Tot ce trebuie să știi despre Serbia – Elveţia, de la Cupa Mondială 2022, dacă jucați la pariuri

Este un meci pe viaţă şi pe moarte pentru calificare, care poate oferi diferite formule pentru pariori. FANATIK prezintă cele mai importante informaţii înaintea partidei dintre Serbia şi Elveţia.

Ce absenţe au Serbia şi Elveţia

Serbia se va prezenta la acest meci de totul sau nimic în cea mai bună formulă, neexistând nici un fel de probleme de lot. Singurele probleme din tabăra plavilor au o altă conotaţie, una sexuală, doi dintre jucători,

Murat Yakin se prezintă la partida decisivă pentru calificarea în optimi cu o singură absenţă. Este vorba de Okafor, atacantul lui RB Salzburg acuzând o problemă musculară.

Argentinianul Fernando Rapallini e la al doilea meci la CM din Qatar

Partida decisivă pentru calificare din Grupa G dintre Serbia şi Elveţia va fi condusă la centru de arbitrul argentinian Fernando Rapallini, care la actualul turneu final de CM a mai condus meciul Maroc – Croaţia 0-0 din prima etapă a Grupei F. A avut o prestaţie OK, dar nici meciul nu i-a pus probleme deosebite.

Elveția, sub îndrumarea selecționerului Murat Yakin din 2021, încearcă să bifeze pentru prima dată în istoria sa trei prezențe consecutive în fazele eliminatorii ale Cupei Mondiale, iar echipa lui Yakin are toate șansele să reușească acest lucru, dacă va şti să ţină departe de poarta lui Sommer artilieria grea a Serbiei.

Cote la pariuri

Este un meci extrem de echilibrat şi pentru casele de pariuri. Care au acordat cote extrem de apropiate la victorie pentru cele două echipe naţionale. Serbia este uşor favorită, cu 2,65, iar elveţienii au primit cotă de 2,75.

în acest meci, deoarece singura lor confruntare a avut loc în iunie 2018, unde au fost ca şi acum colegi de grupă la turneul final al CM. A învins Elveţia cu 2-1, gol Shaqiri în minutul 90 după ce Mitrovic deschisese scorul şi egalase Xhaka în a doua parte.