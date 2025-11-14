Sport

Serena Williams a dezvăluit un episod neașteptat despre cariera sa. Tatăl său i-a spulberat un vis uriaș

Serena Williams a scos la iveală un moment surprinzător care are legătură cu domeniul sportiv. Figura paternă, Richard, nu a lăsat-o să urmeze acest drum.
Alexa Serdan
14.11.2025 | 19:05
Serena Williams a dezvaluit un episod neasteptat despre cariera sa Tatal sau ia spulberat un vis urias
Serena Williams a fost nevoită să renunțe la un mare vis. Sursa foto: Instagram.com
Fosta jucătoare de tenis, care a câștigat 23 de titluri de Grand Slam la simplu, a făcut o afirmație surpriză. Serena Williams a dezvăluit un episod complet neașteptat despre cariera sa. Sportiva a spus cum tatăl său i-a spulberat un vis uriaș.

Serena Williams și visul spulberat de tatăl său

Serena Williams are o carieră impresionantă în sportul alb. E un nume important pentru că a făcut istorie atât singură, cât și împreună cu sora sa, Venus. Cu toate acestea, vedeta recunoaște că dorea să facă altceva.

Privind în urmă, fostul număr unu mondial a scos la iveală un moment surprinzător. Acesta are legătură cu domeniul sportiv și cu figura paternă, care a avut un rol cheie în parcursul său profesional încă din copilărie.

Acum, sportiva care a investit o avere într-o afacere de succes a recunoscut că își dorea să urmeze cu totul alt drum. Din păcate, tatăl său Richard, nu i-a dat voie să meargă la gimnastică, așa cum ar fi vrut, ci dimpotrivă a presat-o să dea totul în terenul de tenis.

„Îmi doream cu disperare să fiu gimnastă. Într-o zi, tata mi-a zis: «Ce-ai face dacă nu merge la tenis?». Eu i-am spus: «Vreau să fiu gimnastă». Într-o zi, tata m-a luat deoparte și mi-a zis: «Nu mai poți spune asta».

Și eu aveam vreo 10 ani. Eram devastată, mi s-a strâns inima și am simțit: «Mi-ai zdrobit visul de a fi gimnastă!»”, a povestit Serena Williams, conform sportskeeda.com. Cu toate acestea, fosta jucătoare de tenis are de ce să-i mulțumească tatălui său.

Pentru ce îi este recunoscătoare Serena Williams tatălui său

Serena Williams are un sentiment de apreciere pentru tatăl său. Richard este bărbatul care a împins-o mereu de la spate, deși i-a forțat de multe ori limitele cu antrenamente epuizate, realizate la primele ore ale dimineții.

„El este principalul motiv pentru care eu și sora mea am jucat tenis. A fost ideea lui; el voia să avem o viață mai bună decât a lui. Și am reușit, am realizat. Am muncit din greu, am ascultat ce ne-a spus el și mama noastră.

Cariera mea a fost o călătorie și un vis care m-a dus departe și departe. Am fost în fiecare colț al lumii datorită tenisului. Mi-a adus de multe ori o mare bucurie și, ocazional, și o mare tristețe.

Asta se întâmplă cu fiecare sport”, a completat Serena Williams, mai arată sursa menționată anterior. Sportiva a avut un parcurs fenomenal în tenis, având în palmaresul său 23 de titluri de Mare Șlem.

