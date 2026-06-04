Serena Williams a revenit pe terenul de tenis! Cum arată fostul lider WTA după aproape 4 ani de absență

Iubitorii tenisului de pretutindeni au primit o veste importantă la sfârșitul lunii trecute: Serena Williams revine în circuitul WTA. La aproape patru ani distanță de la ultimul meci oficial, americanca este pe punctul de a reveni pe terenul unde s-a simțit cel mai bine de-a lungul timpului.
Serena Williams este pe punctul de a reveni într-o competiție oficială de tenis după aproape patru ani de inactivitate. Câștigătoare a 23 de titluri de tip Grand Slam, americanca a acceptat să participe la ediția din 2026 a turneului HSBC Championships de la Queen’s Club, competiție de categorie WTA 500.
Sportiva nu a refuzat wild card-ul primit pentru proba de dublu și va face pereche cu una dintre jucătoarele de perspectivă din circuit: Victoria Mboko (19 ani, 9 WTA). Ultima prezență a Serenei Williams pe terenul de tenis datează de la US Open 2022, turneu după care a decis să se retragă temporar.
Lumea tenisului a reacționat cu entuziasm la videoclipul postat de organizatori, în care Serena este filmată la sosirea pe faimosul teren londonez, pregătită de joc și cu racheta în mână. Ajunsă la 44 de ani, sportiva încă se menține într-o formă excelentă, iar iubitorii sportului abia așteaptă primul meci pe circuit.
Pentru a reveni în circuitul profesionist, Serena Williams a urmat din nou protocolul de testare antidoping al Agenției Internaționale pentru Integritatea Tenisului (ITIA). După ce a încheiat perioada obligatorie de șase luni și a respectat toate regulamentele, sportiva din SUA a primit dreptul de a concura începând cu 22 februarie 2026.
Colaborarea dintre Serena Williams și Victoria Mboko promite să fie una de referință în acest sezon, aducând împreună o legendă absolută a sportului alb și o tânără speranță a tenisului din Canada. Americanca reintră în scenă sportului profesionist cu un CV impresionant, ce include 23 de trofee de Grand Slam și o lungă dominație în fruntea clasamentului WTA.