Serena Williams a revenit pe terenul de tenis! Cum arată fostul lider WTA după aproape 4 ani de absență

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Iubitorii tenisului de pretutindeni au primit o veste importantă la sfârșitul lunii trecute: Serena Williams revine în circuitul WTA. La aproape patru ani distanță de la ultimul meci oficial, americanca este pe punctul de a reveni pe terenul unde s-a simțit cel mai bine de-a lungul timpului.

Serena Williams a revenit pe terenul de tenis

Serena Williams este pe punctul de a reveni într-o competiție oficială de tenis după aproape patru ani de inactivitate. Câștigătoare a 23 de titluri de tip Grand Slam, americanca a acceptat să participe la ediția din 2026 a turneului HSBC Championships de la Queen’s Club, competiție de categorie WTA 500.

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pentru proba de dublu și va face pereche cu una dintre jucătoarele de perspectivă din circuit: Victoria Mboko (19 ani, 9 WTA). Ultima prezență a Serenei Williams pe terenul de tenis datează de la US Open 2022, turneu după care a decis să se retragă temporar.

Lumea tenisului a reacționat cu entuziasm la videoclipul postat de organizatori, în care Serena este filmată la sosirea pe faimosul teren londonez, pregătită de joc și cu racheta în mână. , sportiva încă se menține într-o formă excelentă, iar iubitorii sportului abia așteaptă primul meci pe circuit.

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She's here and she's perfect…😍👑 touches down at the — HSBC Championships (@QueensTennis)

Sacrificiile făcute de Serena Williams

Pentru a reveni în circuitul profesionist, Serena Williams a urmat din nou protocolul de testare antidoping al Agenției Internaționale pentru Integritatea Tenisului (ITIA). După ce a încheiat perioada obligatorie de șase luni și a respectat toate regulamentele, sportiva din SUA a primit dreptul de a concura începând cu 22 februarie 2026.

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Colaborarea dintre Serena Williams și Victoria Mboko promite să fie una de referință în acest sezon, aducând împreună o legendă absolută a sportului alb și o tânără speranță a tenisului din Canada. Americanca reintră în scenă sportului profesionist cu un CV impresionant, ce include 23 de trofee de Grand Slam și o lungă dominație în fruntea clasamentului WTA.