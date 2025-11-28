Sport

Serena Williams a topit inimile celor care o urmăresc. Ce a dezvăluit fosta jucătoare de tenis

Serena Williams i-a cucerit pe internauți cu ultima postare distribuită pe rețelele de socializare. Mărturia specială făcută de fostul număr 1 mondial.
Alexa Serdan
28.11.2025 | 07:15
Serena Williams a topit inimile celor care o urmaresc Ce a dezvaluit fosta jucatoare de tenis
Dezvăluirea făcută de Serena Williams. Sursa foto: Instagram.com
Are reguli stricte în ceea ce privește viața de familie și cariera. Serena Williams s-a retras din sport, dar este în continuare în vizorul fanilor. Iată cum a topit inimile celor care o urmăresc de când a renunțat la activitatea sa.

Serena Williams, imagini spectaculoase în social media

Serena Williams reușește să fie în vizorul oamenilor prin intermediul postărilor din mediul virtual. În spațiul online postează de la diferite evenimente mondene, dar și chestiuni care țin de relația cu soțul său, Alexis Ohanian.

Într-un interviu a declarat că fiica sa cea mare, Alexis Olympia Ohanian Jr., nu are voie pe Internet. Ea a venit pe lume pe 1 septembrie 2017. În același an fosta jucătoare de tenis s-a căsătorit cu co-fondatorul și fost președinte executiv al site-ului Reddit.

În schimb, fiica cea mică apare într-o postare spectaculoasă cu care i-a cucerit pe internauți. Copila pe numele său Adira River Ohanian s-a născut în august 2023. Micuța dă semne că va călca pe urmele celebrei sale mame.

„Acesta sunt eu în timp ce împărtășesc pasiunea pentru tenis cu fiica mea cea mică”, a scris Serena Williams, pe contul de Instagram. Descrierea apare în dreptul unor imagini inedite cu Adira, în vârstă de 2 ani.

Fotografia a fost imortalizată pe un teren de tenis care a fost improvizat în curtea casei sale. Tenismena care a introdus-o pe Maria Sharapova în Hall of Fame speră ca micuța să joace tenis, pentru că fiica cea mare nu este deloc pasionată de sport.

Aproape 90.000 de oameni au adorat această ipostază tandră mamă-fiică. Un internaut a transmis că fetița poate câștiga US Open 2024, în timp ce altul a remarcat timpul de calitate pe care îl petrec cele două împreună.

„Cred că ea este cea care va duce mai departe măreția familiei și își va construi propria moștenire”, a comentat o altă persoană, pe social media. Fosta jucătoare de tenis are o carieră impresionantă, deși tatăl său i-a provocat multe traume.

 

Ce stil de parenting are Serena Williams

Serena Williams a făcut mai multe dezvăluiri despre stilul de parenting, într-un podcast. Invitată în cadrul INBOUND, fosta jucătoare de tenis a povestit care este educația pe care vrea să o ofere fetelor sale.

„Este o lume înfricoșătoare. Este o lume digitală pentru copii chiar acum. Sunt mereu conectată cu fiica mea, dar nu-i permitem să intre pe anumite platforme. Nu știi niciodată ce aleg copiii din social media. 

Cred că ar trebui să încercăm să o luăm mai încet cu ea și să o lăsăm să fie un copil cât mai mult timp posibil”, a spus sportiva care are 23 de titluri de Grand Slam, conform essentiallysports.com.

CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News!
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
