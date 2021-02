Serena Williams abia așteaptă revanșa cu Simona Halep: ”Sunt pregătită!”

Jucătoarea americană de tenis Serena Williams așteaptă cu încredere revanșa îna fața Simonei Halep, în sferturile de finală de la Australian Open 2021.

Marea campioană din SUA conduce cu 9-2 în întâlnirile directe, dar românca a învins-o ultima dată, în finala de la Wimbledon 2019.

Halep a ajuns în sferturi după ce a trecut de poloneza Iga Swiatek, scor 3-6, 6-1, 6-4, luându-și astfel revanșa după înfrângerea de anul trecut de la Roland Garros.

Serena Williams vrea revanța în fața Simonei Halep

Serena Williams a învins-o în optimi la Melbourne pe Aryna Sabalenka după un meci epuizant de trei seturi, scot 6-4, 2-6, 6-4, și acum așteaptă cu încredere revanșa în fața Simonei Halep, după eșecul de pe iarba londoneză.

”În acest moment sunt pregătită. Este un sfert de finală la un Grand Slam, dar am fost aici de mai multe ori. Aceasta este atitudinea potrivită pentru mine”, a declarat Serena Williams la conferința de presă.

Americanca a fost foarte aproape de o accidentare urâtă la partida cu Aryna Sabalenka, dar a dezvăluit că nu există nicio problemă medicală: ”Nu m-a durut, nu mi-a sucit glezna, așa că a fost bine. A fost doar ceva dramatic, dar nu și dureros. Primul mei gând a fost că am făcut entorsă, dar apoi am simțit că totul e în regulă și am răsuflat ușurată”.

Simona Halep a avut o cădere nervoasă în primul set al meciului cu Iga Swiatek din optimile de finală ale Australian Open 2021, fiind nemulțumită de alegerile pe care le face în timpul punctelor.

Simona Halep practică un tenis de clasă mondială, iar acest lucru nu trece neobservat de specialiști. George Cosac, vicepreședintele FRT, a dezvăluit care este cel mai mare atu al numărului 2 mondial.

Românca a vorbit și despre decizia australienilor de a nu mai permite accesul spectatorilor la meciuri, timp de cinci zile. Ea crede că autoritățile de la Antipozi gestionează bine pandemia, deși lipsa suporterilor este o problemă.

