Serena Williams, aproape de o amendă de 50.000 de dolari după ce a încălcat o regulă importantă la Wimbledon!

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Serena Williams (44 de ani) a revenit pe teren la aproape 4 ani după ce și-a anunțat retragerea, iar sportiva a disputat primul meci de simplu din 2026 chiar la Wimbledon, unde a primit un wild-card. Campioană de 7 ori pe iarba londoneză, Serena Williams a părăsit turneul din acest an după ce a cedat cu 3-6, 7-6, 3-6 în disputa cu Maya Joint (Australia, 87 WTA). La finalul jocului, sportiva din SUA a încălcat o regulă existentă la turneele de Grand Slam și putea primi o amendă de până la 50.000 de dolari, însă nu a fost sancționată.

Cum a scăpat Serena Williams de o amendă de 50.000 de dolari la Wimbledon

Regulamentul turneelor de Grand Slam prevede faptul că atât învingătorii, cât și învinșii trebuie să participe la activitățile media după finalul jocului. Serena Williams nu a făcut acest lucru după eșecul cu Maya Joint, însă „veterana” din SUA nu a fost sancționată, deoarece a acuzat o accidentare la genunchi. Chiar dacă nu a participat la conferința de presă, sportiva a oferit o reacție după finalul jocului, iar organizatorii de la All England Club au considerat că acest lucru a fost suficient.

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„A fost extraordinar să revin la Wimbledon. Nu mă așteptam să fiu aici. Atmosfera a fost incredibilă. Cu siguranță mi-a plăcut și mi-a fost dor de asta. M-am bucurat de moment”, a fost reacția Serenei Williams după ce a părăsit în primul tur. Sportiva din SUA a câștigat de 7 ori trofeul la Londra, în 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 și 2016. Ultima sa finală a fost însă cea din 2019, pierdută contra Simonei Halep.

Serena Williams s-a retras de pe tabloul de dublu de la Wimbledon. Urma să evolueze alături de sora sa, Venus

, urma să joace și pe tabloul de dublu al turneului de la Wimbledon, alături de sora sa, Venus, iar organizatorii au încercat să amâne cât mai mult meciul în speranța că acestea vor putea evolua. Din nefericire pentru Serena Williams, problema la genunchi a fost una serioasă și cele două surori au fost nevoite să se retragă înainte de meciul din primul tur, în care le-ar fi întâlnit pe Camila Osorio și Solana Sierra.

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„Sunt îndurerată că trebuie să mă retrag de la dublu. Revenirea la competiții a fost un dar, iar oportunitatea de a juca alături de Venus încă o dată a însemnat enorm pentru mine. Am făcut tot ce am putut să fiu pregătită, dar din păcate genunchiul meu pur și simplu nu este pregătit pentru competiție”, a transmis Serena Williams pe rețelele sociale.