Serena Williams continuă aventura la US Open 2022, ultimul turneu al carierei! S-a calificat în turul 3, după ce a eliminat a doua favorită a competiţiei

Serena Williams e în turul 3 de la , după ce a eliminat-o pe Anett Kontaveit, cap de serie numărul 2 la turneul din New York. Chiar dacă pornea cu a doua şansă, sportiva de 40 de ani a obţinut calificarea în urma unui meci de trei seturi.

Serena Williams îşi amână din nou meciul de retragere. S-a calificat în turul 3 de la US Open 2022

Primul set al meciului dintre Serena Williams şi Anett Konatveit a fost unul foarte echilibrat, ambele jucătoare reuşind să-şi ţină serviciul în primele opt game-uri. La 4-4, americanca a făcut break-ul, dar nu a putut să închidă setul şi adversara a egalat, cu un rebreak.

Totul s-a decis în tie-break, unde a profitat de singura greşeală a lui Anett Konatveit şi a câştigat primul set cu 7-6(4). Lucrurile s-au schimbat total în actul secund, când Anett Kontaveit a ajuns rapid la 3-0, după două break-uri.

Serena Williams a rupt seria lui Anett Konatveit cu un break, însă estonianca a făcut imediat rebreak-ul şi apoi a câştigat un game pe serviciul adversarei. Ocupanta locului 2 în clasamentul WTA a închis cu 6-2 şi a trimis meciul în setul decisiv.

În decisiv, fanii de pe arena “Arthur Ashe” şi-au adus aminte de Serena Williams de acum câţiva ani. Americanca s-a dus la 2-0, cu break, însă şi-a pierdut imediat serviciul. Fostul număr 1 mondial nu a cedat şi a făcut un nou break. La 5-2, Serena nu i-a mai dat nicio şansă adversarei şi a câştigat, la zero, împotriva serviciului.

Ce a spus Serena Williams după calificarea în turul 3 de la US Open 2022

“Doamne, e fantastic. Cred că mai e ceva rămas și pentru ce urmează. Sunt o jucătoare destul de bună. Iubesc provocările și îmi place să mă ridic la nivelul lor. M-am antrenat foarte bine. În ultimele meciuri nu s-au legat lucrurile, dar aici se leagă totul. Poate că ar fi trebuit să vă iau cu mine peste tot.

Am dat totul pentru a câștiga. E un moment minunat acum. Sunt super-competitivă. Privesc totul ca pe un bonus, nu am nimic de demonstrat, nimic de pierdut. Nu am mai avut astfel de senzații pe teren din 1998. Sunt foarte entuziasmată pentru că voi juca la dublu, mă bucur că pot juca alături de ea, am nevoie de antrenament”, a spus Serena Williams.

Serena Williams, drum liber spre sferturile de finală?! Cine este următoarea adversară

În turul 3 de la US Open 2022, Serena Williams o va întâlni pe Ajla Tomljanović. Australianca a avut mari emoţii pentru calificare, după un meci câştigat în decisiv cu Evgeniya Rodina, jucătoare aflată la primul turneu după trei ani de pauză.

Cu publicul fenomenal în spate, Serena Williams poate să obţină o nouă victorie, chiar dacă nu porneşte cu prima şansă în meciul cu Ajla Tomljanović. În primele două meciuri de la US Open 2022, fanii de pe arena “Arthur Ashe” au creat o atmosferă incredibilă, iar adversarele fostului număr 1 mondial au simţit presiunea.

Dacă va trece şi de Ajla Tomljanović, Serena Williams ar urma s-o întâlnească, în optimile de finală, pe câştigătoarea meciului dintre Liudmila Samsonova şi Aleksandra Krunić. După ce a eliminat a doua cea mai bună jucătoare a lumii, sportiva de 40 de ani poate visa la sferturile de finală, mai ales că adversarele nu par atât de periculoase.

Până la meciul cu Ajla Tomljanović, programat vineri seară, Serena Williams va evolua, joi, în turneul de dublu. Americanca va face din nou pereche cu Venus Williams, iar în turul 1 se vor duela cu Lucie Hradecká/Linda Nosková.