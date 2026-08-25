Serena Williams, dezvăluire de senzație după ce a recurs la injecții pentru slăbit. Cum se simte, de fapt

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Serena Williams a făcut o nouă dezvăluire de senzație după ce a recurs la un tratament controversat. A folosit injecții pentru slăbit, iar acum spune cum se simte. Celebra jucătoare de tenis a uimit cu afirmația sa.

Serena Williams, despre efectele slăbirii cu un tratament spectaculos

Toată lumea vrea să știe ce face Serena Williams (44 ani), care s-a întors pe terenul de tenis după o pauză destul de lungă. Celebra tenismenă (23 ani), după ce a trecut printr-un eșec împreună cu sora sa mai mare, Venus (46 ani). Cele două au pierdut proba la dublu de la Cincinnati Open.

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Ele au fost . În schimb, sportiva se concentrează pe planul personal și pe felul în care se simte. A dezvăluit care este starea sa medicală, după ce în urmă cu ceva vreme a apelat la un medicament pe bază de tirzepatidă pentru a pierde în greutate.

Concret, este vorba de niște injecții pentru slăbit pe care a început să le folosească după ce a născut al doilea copil. Anterior, a încercat să slăbească prin antrenament și alimentație, dar fără prea mari rezultate. Într-un interviu acordat jurnalistei americane Oprah Winfrey, tenismena a declarat că nu a avut deloc efecte secundare.

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A revenit cu o postare în acest sens în mediul virtual, unde a subliniat că se simte mai bine ca niciodată. Mai mult, a dat de înțeles că analizele de laborator sunt excelente. „Pregătindu-mă pentru documentarul despre cum analizele mele sunt mai bune ca niciodată cu RO”, a notat Serena Williams, pe pagina de Instagram. Admiratorii jucătoarei de tenis s-au bucurat să o vadă în această ipostază.

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Nimeni nu a pus-o la zid pentru cura la care a recurs pentru a avea o formă fizică de invidiat. Anterior, a fost aspru criticată pentru că a făcut reclamă acestui brand al cărei ambasadoare a devenit în urmă cu un an. Parteneriatul a fost semnat cu compania de telemedicină care oferă acces la tratamente pentru scădere în greutate, inclusiv medicamente GLP-1.

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Serena Williams: ”Nu este calea ușoară”

Serena Williams a povestit cum a început să recurgă la această metodă inovatoare. Într-un interviu acordat unei celebre reviste internaționale a subliniat că apetitul nu i-a fost afectat. A mâncat destul de bine, deși niciodată nu s-a considerat o persoană gurmandă. Uneori chiar uită să mănânce, deși este sportivă de performanță.

„După ce am avut al doilea copil, am slăbit foarte mult în primele două săptămâni. Dar după aceea, indiferent ce făceam, nu mai puteam să slăbesc. În fiecare zi făceam 30.000 de pași. Alergam și mă antrenam. Am multe probleme de sănătate, așa că sunt foarte obișnuită cu injecțiile și nu m-au deranjat deloc.

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Nu am avut niciun efect secundar. Nu este calea ușoară. Este ceva de care simt că organismul meu avea nevoie. De fapt, cântăresc mai mult decât par. Am foarte multă masă musculară. Arăt mai ușoară decât sunt în realitate din cauza masei mele musculare”, a explicat Serena Williams, pentru .