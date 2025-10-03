Serena Williams, dezvăluiri surpriză despre primii pași în tenis: ”Eram varză”

Jucătoarea profesionistă de tenis, Serena Williams, face dezvăluiri surpriză despre primii pași în tenis. Sportiva în vârstă de 44 de ani, retrasă din acest domeniu de activitate, a luat pe multă lume prin surprindere cu sale mai puțin plăcute.

ADVERTISEMENT

Serena Williams, dezvăluiri surpriză despre primii pași în tenis

Serena Williams este una dintre cele mai bune sportive din lumea tenisului, însă nu a fost întotdeauna așa. A primit un real sprijin din partea tatălui său, Richard, însă acum vine cu detalii complet neașteptate.

Celebra sportivă a recunoscut că începuturile în sport nu au fost deloc ușoare. Susține că primii pași în tenis au fost nesiguri, neavând foarte mare încredere în forțele interioare. A dezvăluit că s-a luptat cu incertitudinea o perioadă destul de lungă.

ADVERTISEMENT

„Eram nașpa. Eram varză. Nu aveam forță. Țin minte, am lovit doar lob-uri. Eram groaznică. Chiar și când am devenit profesionistă, eram varză. Nu că n-aș fi făcut-o intenționat, dar pur și simplu credeam că nu sunt atât de bună.

Credeam că pot rezista mai mult decât alții pentru că eram mică pe atunci și aveam energie. Credeam că este suficient să fiu acolo, pe teren. Și, da, nu m-am gândit niciodată că sunt bună.

ADVERTISEMENT

Apoi, când tata ne-a spus să alegem un turneu pe care să-l câștigăm ca să ne putem concentra asupra obiectivului, am ales Wimbledon. Apoi, a spus că trebuie să aleg ceva diferit.

ADVERTISEMENT

Așa că am ales US Open, dar nu credeam cu adevărat că voi reuși”, a povestit Serena Williams, în episodul 2 al podcastului pe care îl moderează alături de sora sa, Venus, conform .

Gestul la care recurgea când nu dorea să se antreneze

Serena Willams a recunoscut că mare parte din meritul carierei sale de succes se datorează tatălui său, Richard. Acesta a încurajat-o mereu să dea totul pe terenul de tenis, însă avea și momente în care nu dorea să se antreneze.

ADVERTISEMENT

În acele clipe celebra obișnuia să recurgă la un anumit gest. În cadrul aceluiași podcast a mărturisit că ura să se antreneze la ore matinale, cum ar fi la 05:00 dimineața, motiv pentru care tăia corzile rachetei.

Privind în urmă vedeta își amintește că tatăl său crea condiții dificile atât pentru ea, cât și pentru sora sa mai mare, Venus. În general, folosea mingi defecte și cioburi de sticlă la linia de start pentru a le determina să alerge mai repede.

„Obișnuiam să tai corzile rachetei pentru că nu voiam să mă antrenez. Îmi amintesc că făceam o călătorie lungă cu mașina, până la Anaheim sau ceva de genul ăsta. Nu mă simțeam bine.

Am luat o foarfecă și am tăiat corzile. Când am ajuns, tata a scos rachetele și toate corzile erau rupte. Îmi amintesc cum se comporta în acel moment, era atât de trist. M-am simțit prost și nu am mai făcut asta niciodată.

Ca să fii cel mai bun, trebuie să dedici timp și să fii dispus să muncești mai mult decât oricine altcineva. Cred că acel antrenament m-a motivat mai târziu”, a mai spus Serena Williams, mai arată sursa menționată anterior.

Premiile câștigate de surorile Williams

Serena Williams și sora sa, Venus, au câștigat de-a lungul timpului numeroase premii importante. Au fost împreună la 14 turnee majore la dublu feminin între anii 1999 – 2016. Dețin în palmares titluri de Fed Cup, primite în 1991.

De asemenea, au inclusiv medalii de aur la Jocurile Olimpice de vară (Venus la Sydney 2000, Serena la Londra 2012, și ambele la dublu la Sydney 2000, Beijing 2008 și Londra 2012). Prin urmare, cele două au dominat scena de tenis la nivel individual și de dublu.

Au atras toate privirile pe terenul de tenis, dar și în afara lui. Surorile Williams au luat parte la multiple evenimente, unde au strălucit în ținute spectaculoase. Una dintre cele mai inedite apariții a fost la gala decernării premiilor Oscar, în 2022.

La acel moment au fost subiectul filmului „ King Richard”, care prezintă primii pași ai sportivelor în tenis și rolul figurii paterne. Tatăl jucătoarelor Serena Williams și Venus i-a adus actorului Will Smith premiul Oscar pentru cel mai bun actor.