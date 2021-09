Serena Williams împlineşte 40 de ani! Întrebarea care nu îi dă pace: va mai câştiga un titlu de Grand Slam?

Luna septembrie este luna campioanelor din lumea tenisului. Serena Williams a împlinit pe 26 septembrie 40 de ani, în timp ce Simona Halep face și ea 3o de ani pe 27 septembrie.

Legenda tenisului nu se gândește încă la retragere și visează în continuare să mai câștige un turneu de Grand Slam după care aleargă de patru ani de zile, timp în care a mai disputat alte patru finale, una pierdută chiar în fața Simonei Halep la Wimbledon.

În ultimii 25 de ani tenisul feminin se confundă cu Serena Williams, câștigătoare a 73 de turnee de simplu, dintre care 23 de Grand Slam.

Alături de sora sa mai mică, Venus, a format un cuplu imbatabil la dublu timp de ani de zile și a mai cucerit alte 14 titluri de Grand Slam, precum și trei medalii de aur la Jocurile Olimpice de la Sydney, Beijing și Londra (plus un aur olimpic la simplu).

Revenită în circuit după , Serena Williams după ce a fost întrebată despre retragerere. Este foarte aproape de a egala recordul lui Margaret Court.

Serena Williams încearcă de patru ani să egalezi recordul magnific al lui Margaret Court, cea care a reușit să cucerească nu mai puțin de 24 de turnee de Grand Slam.

Jucătoarea de 40 de ani este o specialistă a Wimbledonului, unde a câștigat nu mai puțin de șase finale (2000, 2002, 2008, 2009, 2012, 2016), la care se adaugă alte patru trimfuri la Australian Open (2001, 2003, 2009 și 2010), și câte două la Roland Garros (1999, 2010) și US Open (1999, 2009).

Serena Williams a câștigat ultimul titlu de Grand Slam în 2017 la Australian Open, iar de atunci aleargă să egaleze recordul legendei tenisului feminin, Margaret Court.

Serena Williams a pierdut patru finale în ultimii patru ani, una chiar împotriva Simonei Halep

Deși părea că va doborî recordul lui Margaret Court, Serena Williams nu a mai reușit să câștige niciun turneu de Grand Slam de patru ani, deși a mai jucat patru finale. Între timp a căzut în clasamentul WTA pe poziția 41.

Toate aceste eșecuri vin după o serie incredibilă de opt finale la rând câștigate în perioada 2012-2016 și alte două serii de câte cinci finale consecutive cucerite, ceea ce spune multe despre mentalitatea de învingătoare a americanei.

În 2018, Serena Williams a pierdut prima finală la Wimbledon după zece ani, în fața lui Angelique Kerber, urmată de o înfrângere dureroasă pe „teren propriu” la US Open împotriva lui Naomi Osaka.

În 2019, Simona Halep reușește să câștige prima confruntare într-o finală cu Serena Williams chiar la Wimbledon, specialitatea americanei. În același an, Bianca Andreescu o învingea pe Serena în ultimul act la US Open.

2021, an dezamăgitor pentru Serena Williams

Pentru Serena Williams 2021 nu a fost deloc un an bun. A fost aproape să își îndeplinească visul la Australian Open, unde a eliminat-o pe Simona Halep, dar a pierdut în semifinale împotriva lui Naomi Osaka.

Americanca a irosit o nouă șansă la Wimbledon, unde s-a retras din primul tur din cauza unei accidentări în primul set cu Aliaksandra Sasnovich.

Serena Williams pentru a se concentra pe câștigarea unui titlu de Grand Slam, însă s-a retras și de la US Open în august 2021 din cauza unei accidentări la picior și a căzut de pe locul 19 pe 41.

Ce spun specialiștii din lumea tenisului despre șansele Serenei Williams de a câștiga încă un turneu de Grand Slam

Fostul tenismen britanic, Tim Henman, e sceptic în privința șanselor Serenei Williams de a câștiga un ultim turneu de Grand Slam: „Serena nu întinerește. Dacă la începutului anului credeam în șansele ei, acum cred că este un pas mai departe”, a spus fostul jucător după retragerea sportivei de la US Open.

Martina Navratilova este și mai dură și explică eșecurile americancei la Roland Garros și Wimbledon din acest an: „Cu cât îmbătrânești cu atât ai nevoie să-ți construiești cât mai bine programul. Când ești mai în vârstă trebuie să fii mai selectiv, dar ea nu a jucat îndeajuns, iar asta se vede. Jocul ei este în regulă, deplasarea în teren e la fel ca acum zece ani, dar când trebuie să te descurci sub presiune, dacă nu ai fost sub presiune îndeajuns în ultima vreme, nu vei fi capabil să gestionezi momentele grele”.

Pam Shiver: “Serena Williams nu mai are forță să ducă șapte meciuri pe hard la US Open”

Aceeași viziune o împărtășește și fosta legendă a tenisului american, Pam Shivrer, care e sigură că Serena Williams nu va mai reuși să câștige o finală de Grand Slam: „Nu cred că Serena are forța să ducă la bun sfârșit șapte meciuri pe hard la US Open. Aș vrea să îmi demonstreze contrariul, dar nu a oferit destule dovezi că poate fi sănătatoasă și să realizeze ce și-a propus. Este foarte greu de prevăzut ceea ce se va întâmpla, însă imi este efectiv imposibil să nu mă gândesc că au fost ultimele ei încercări”.