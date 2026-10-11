Serena Williams, personaj pentru o nouă păpușă Barbie. Ținuta recreează look-ul de la Australian Open 2005

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Serena Williams este în centrul atenției după ce s-a aflat că este personaj pentru o nouă păpușă Barbie. Producătorul din SUA a ales să recreeze ținuta pe care tenismena a purtat-o la Australian Open 2005, turneu pe care l-a câștigat de mai multe ori. Sportiva deține în palmares 23 de titluri de Grand Slam la simplu.

Serena Williams, reprezentată pentru a doua oară printr-o păpușă Barbie

A luat o scurtă pauză de la marea sa pasiune, însă Serena Williams (45 ani) a revenit pe teren cu forțe proaspete. , americanca venind cu o mare surpriză pentru fani. A jucat alături de Carlos Alcaraz (23 ani). Apoi, a oferit un interviu în care a vorbit deschis despre lupta cu kilogramele în plus. Sportiva a recurs la o .

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Celebra jucătoare de tenis a fost pusă la zid pentru reclamele la această procedură, dar nu duce lipsă de proiecte. Mattel a anunțat că a lansat o nouă păpușă Barbie Signature dedicată tenismenei. Astfel, a fost inclusă în colecția care celebrează femeile ce au schimbat lumea și au devenit un model pentru generațiile actuale. Noua jucărie iconică reproduce un eveniment important, și anume Australian Open 2005.

Păpușa poartă ținuta cu care vedeta s-a afișat la turneul pe care l-a și câștigat. Și-a adjudecat al șaptelea titlu de Grand Slam la simplu din carieră cu un outfit emblematic. E vorba de un echipament verde-gălbui în combinație cu alb, asortat cu pantofi sport și o bentiță. Producătorul a ales să reproducă inclusiv buclele voluminoase pe care jucătoarea de tenis le-a avut atunci. De asemenea, nu lipsesc accesoriile.

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În cutia care va putea fi achiziționată în curând se găsesc o rachetă și o minge de tenis. Serena Williams a primit deja o păpușă Barbie pe care a prezentat-o celor care o urmăresc în mediul online. S-a arătat extrem de încântată de promovarea de care beneficiază prin intermediul acestei lansări. Modelul a fost lansat oficial pe data de 8 octombrie 2026, momentan putând fi achiziționat doar pe teritoriul Statelor Unite ale Americii. Cei care doresc această jucărie deosebită pot face o precomandă, la costul de 45 de dolari. Fanii tenismenei sunt extrem de entuziasmați și abia așteaptă să o colecționeze.

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”Serena Williams a avut o carieră incredibilă de 30 de ani”

„Seria Barbie Signature Role Models aduce un omagiu unei sportive care și-a câștigat pe deplin statutul de una dintre cele mai mari jucătoare din disciplina sa. Supervedeta tenisului, Serena Williams, a avut o carieră incredibilă de 30 de ani, acumulând nenumărate titluri, premii și distincții, inspirând generațiile viitoare să depășească barierele și să atingă măreția. Îmbrăcată în ținuta purtată în finala celui de-al șaptelea turneu de Grand Slam câștigat la simplu – un număr norocos –, completată de o rachetă, o minge și o mulțime de accesorii caracteristice, această legendă este gata să servească un alt «Serena Slam» clasic”, se arată pe Mattel.

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În martie 2026 Serena Williams a primit încă o păpușă Barbie. Producătorul a luat această decizie pentru a sărbători Ziua Internațională a Femeii. Prin această colaborare jucătoarea de tenis a dorit să le arate următoarelor generații de fete că orice este posibil. Concret, jucăria specială și unică a celebrat cariera de antreprenor a sportivei. S-a concentrat pe business după ce a atins culmile succesului în tenis.

Tenismena poartă un costum cu pantaloni cu talie înaltă și un colier cu perle. De asemenea, are părul blond lung și ondulat. Într-un clip din mediul online vedeta a povestit că se joacă mereu cu fiicele sale, Alexis Omympia și Adira River, cu păpușile Barbie. În adolescență Serena Williams a fost imortalizată de producătorul de jucării cu o rochie galbenă și cu o rachetă de tenis. Păpușa a apărut în anii 2000.