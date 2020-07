Serge Aurier nu-l urăște pe ucigașul fratelui său: „Nu simt vreun sentiment de răzbunare!”

Serge Aurier, fundașul celor de la Tottenham, și-a pierdut fratele de 26 de ani după ce acesta a fost împușcat mortal la Toulouse. Tragedia a avut loc pe 13 iulie.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În ciuda faptului că a fost transportat de urgență la Spitalul Rangueil, Christopher a murit. Serge Aurier, internațional ivorian, a oferit un interviu cutremurător după moarte fratelui său pentru La Depeche:

”A fost familist, foarte familist. El avea grijă de totul aici, în Toulouse, eu fiind foarte departe. Avea grijă de mama, de nepoți și de nepoțele. El avea grijă de toate chestiile materiale. Apreciam asta foarte mult, știind că era lângă mama. A făcut atmosferă în casă. Noi aveam un proiect împreună. El era foarte religios. Trebuia să se căsătorească la finalul anului. Acesta este un alt proiect incomplet pentru el”, a zis Serge.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cei doi frați și-au început cariera la același club

Fratele fotbalistului ivorian evolua pentru Toulouse Rodeo în liga a cincea. Christopher Auriei și-a început cariera fotbalistică la Lens, împreună cu fratele său, și a mai jucat pentru Gueugnon și Chantilly.

”Era mai bun decât mine, dar eu am fost mai hotărât. El era cel talentat. El avea calitate, iar eu aveam determinare. Ne-am început călătoria împreună, am fost formați de Lens. El chiar avea mai mult talent decât mine. Cei de la Lens l-au luat pe el primul, nu pe mine. Pe teren avea un caracter imens, în ciuda bunătății lui. Nu-i plăcea nedreptatea. A continuat să joace la Toulouse fără să spună nimănui că era fratele meu. Multă lume a auzit asta pentru prima dată când a murit.

ADVERTISEMENT

”El era fanul meu cel mai mare. Nu mereu eram de acord cu multe lucruri. El îmi trimitea mereu multe mesaje atât în momentele bune, cât și în cele rele. La fiecare meci îmi trimitea mesaje. Este o mare pierdere pentru mine. El era mai iubit de către tata pentru că era mai mic. Chiar și când aveam dreptate, eu nu aveam dreptate. Era o rivalitate bună. Energia lui ne împingea pe amândoi înainte”, a adăugat Serge Aurier.

Fotbalistul a evoluat în Premier League chiar dacă fratele său decedase

Apărătorul i-a transmis antrenorului Jose Mourinho că dorește să evolueze în partida cu Newcastle, chiar dacă fratele său murise cu două zile în urmă. ”Jucătorii de la Tottenham i-au dedicat lui victoria. Am discutat asta cu managerul. Am dorit să joc pentru că noi mereu am dat totul. Am vrut să joc acel meci și am făcut-o. A fost un meci dur, l-am câștigat. Știam că nu sunt singur pe teren”, a mai declarat Serge. Tottenham s-a impus cu 3-1.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Nu are gânduri de răzbunare: ”A fost momentul ca el să plece”

Fotbalistul lui Tottenham a povestit și cum a aflat despre moartea fratelui și cum a reacționat în acel moment cumplit.

”Era ora 7. Dormeam acasă când un prieten mi-a transmis un Tweet. L-am întrebat dacă el era cu prietena lui. Dar el plecase acasă și apoi a ieșit din nou. A trebuit să-i spun mamei repede. Toată ziua am stat în pat nemișcat. A fost o zi dificilă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

M-am întâlnit cu unul dintre prietenii lui care a fost cu el. A fost vorba de o femeie. El vorbea cu o fostă prietenă de-a lui de ceva timp. Noul ei prieten a dorit ca el să înceteze. Christopher nu i-a răspuns, l-a ignorat. S-a dus să cumpere de mâncare. A revenit și l-a împușcat. Prietenul lui a fost curajos. E dificil să fii așa cu cineva, iar o secundă mai târziu să-l vezi mort. I-am spus să nu se consume în sine. A fost momentul ca el să plece”, a spus Serge.

”E o veste bună că s-a predat. A fost forte inteligent din partea lui. Astăzi, lucrurile trebuie să se calmeze. Nu simt ură sau vreun sentiment de răzbunare. Eu lucrez într-o lume unde trebuie să fii calm. Eu sunt calm. Am încredere în justiție. Sunt trist, regret, continui să jelesc moartea fratelui meu”, a adăugat Serge Aurier.