Sergej Barbarez a anunțat lotul Bosniei pentru meciurile cu Suedia și România. Ce se întâmplă cu Jovo Lukic

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Gică Hagi a pornit încrezător în UEFA Nations League, însă a fost trezit la realitate după 4 înfrângeri în primele 4 meciuri. „Tricolorii” au întâlnit Bosnia, Polonia și Suedia de două ori, însă nu au reușit să obțină nici măcar un punct. În al doilea meci din luna noiembrie, selecționata lui Gică Hagi îi va întâlni din nou pe bosniaci, care și-au anunțat deja lotul cu care vor ataca cele trei puncte.

Sergej Barbarez a anunțat lotul Bosniei pentru meciurile cu Suedia și România

România va întâlni pentru a 4-a oară Bosnia & Herțegovina în ultimul an și jumătate. Până acum, „tricolorii” au un bilanț negativ, de 3 înfrângeri consecutive, însă elevii lui Gică Hagi au șansa să schimbe acest lucru în ultimul meci din această ediție de UEFA Nations League. După ce ne-au înscris 4 goluri la București, pe un stadion gol,

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Selecționerul Sergej Barbarez a anunțat deja lotul pe care se va baza în ultimele două partide din UEFA Nations League. Pe lângă România, Bosnia & Herțegovina va mai trebui să o înfrunte și pe Suedia, cu care se luptă pentru prima poziție în clasament. Ajuns la 40 de ani, veteranul Edin Dzeko nu a mai fost selecționat, Lotul arată în felul următor:

Portari: Martin Zlomislic (Qarabag), Salko Hamzic (WSG Tirol), Mladen Jurkas (FK Borac).

Fundaşi: Sead Kolasinac (Atalanta), Amar Dedic (Newcastle), Nihad Mujakic (Erzurumspor FK), Arjan Malic (SK Sturm Graz), Tarik Muharemovic (Leeds United), Nikola Katic (FC Schalke 04), Stjepan Radeljic (GNK Dinamo Zagreb), Dennis Hadzikadunic (Hajduk Split), Zinedin Smajlovic (Olympiacos)

Mijlocaşi: Ivan Basic (FC Astana), Armin Gigovic (BSC Young Boys), Ivan Sunjic (Pafos FC), Benjamin Tahirovic (Genk), Dzenis Burnic (Volos NFC), Amar Memic (FC Viktoria Plzen), Kerim Alajbegovic (Juventus), Esmir Bajraktarevic (PSV Eindhoven), Ermin Mahmic (Corum FK).

Atacanţi: Jovo Lukić (U Cluj) , Haris Tabaković (RB Salzburg), Ermedin Demirović (VfB Stuttgart), Samed Baždar (Sint-Truiden), Matej Deket (FK Borac).

Jovo Lukic, prestație stelară în ultimul meci de campionat pentru Universitatea Cluj

După ce a trecut de dezamăgirea ratării unui transfer în această vară, Jovo Lukic a revenit la ce știe mai bine să facă: să înscrie goluri. În zece meciuri pentru Universitatea Cluj în SuperLiga României, bosniacul a înscris șase goluri și a dat trei pase decisive. Atacantul „șepcilor roșii” pare în mare formă înainte de duelul cu România din UEFA Nations League și are cel puțin o contribuție de gol în ultimele patru meciuri.

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În ultima partidă de campionat, cea împotriva Corvinului Hunedoara, Lukic a punctat de trei ori pentru echipa sa în victoria cu 3-0. Totuși, chiar și fără prezența legendarului Edin Dzeko, Lukic va avea o concurență aprigă pe post. El va trebui să-și facă loc în fața lui Haris Tabakovic, atacant la Salzburg, cu experiență în Bundesliga, și a lui Ermedin Demirovic, starul lui Stuttgart.