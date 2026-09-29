Sergej Barbarez a prins curaj după victoria de la București. Presa din Bosnia, în extaz după meciul cu România

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. Oaspeții au avut 3-1 la pauză, grație golurilor marcate de Gigovic, Muharemovic și Tabakovic. În repriza a doua, au mai punctat o dată, prin Mahmic.

Bosnia a prins curaj după victoria de la București

La sfârșitul partidei de pe Arena Națională, antrenorul Bosniei și-a felicitat jucătorii. Sergej Barbarez este convins că Bosnia se află pe un trend ascendent, iar unul dintre motive este campania de la Cupa Mondială din Canada, SUA și Mexic.

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”Așa cum spun întotdeauna, drumul este important. Rezultatele îl îmbunătățesc, avem un drum bun. Îl urmăm de la meci la meci. Vedem ce înseamnă Cupa Mondială, avem curajul să jucăm cu mingea, toată lumea vrea să o aibă pe teren, asta e un plus”, a spus Sergej Barbarez, potrivit publicației bosniace .

Bosnia a urcat pe locul 2 în grupa din Liga Națiunilor. Victoria de la București i-a dat încredere selecționerului că naționala sa poate detrona Suedia din fruntea clasamentului. De asemenea, meciul de la Stockholm va fi ultimul duel internațional pentru Edin Dzeko.

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”Acesta era planul: să ajungem în Suedia cu 4 sau 6 puncte. Hai să mergem curajoși, pentru Edin (n.r. – Dzeko) și, de dragul lui, să atacăm cele 3 puncte. Atmosfera va fi bună, va fi bucurie în țară, vom fi bine pregătiți și vom merge pentru 3 puncte”, a continuat Segej Barbarez.

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Presa din Bosnia exaltată de victoria contra ”tricolorilor”: ”Dragonii i-au copleșit pe români”

Rezultatul obținut de Bosnia la București a stârnit multe reacții pozitive în publicațiile de la Sarajevo. Jurnaliștii de la , unul dintre site-urile consacrate de sport din Bosnia, au titrat: ”Ce noapte la București: Dragonii i-au copleșit pe români și au transmis un mesaj clar!”. Alte publicații au notat:

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”Dragonii zdrobesc România la București” –

– ” Victorie mare pentru Dragoni la București!” –

– ”BRAVO, DRAGONI! Marea Bosnie și Herțegovina a învins România și a obținut o victorie importantă la București” –

România este pe ultimul loc în grupă

După 2 etape din faza grupei Ligii Națiunilor, Bosnia se află pe poziția a doua, în timp ce România se clasează pe ultima poziție. ” :

Suedia (5-2) – 6 puncte Bosnia (4-2) – 4 puncte Polonia – (1-3) – 1 punct România (3-6) – 0 puncte

Selecționata lui Gică Hagi mai are 2 meciuri de disputat în această fereastră internațională. ”Tricolorii” se vor deplasa la Varșovia, pentru duelul contra Poloniei (2 octombrie). Ultimul meci din seria de 4 va fi pe 5 octombrie, la București, contra Suediei.

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Competiția se va relua la mijlocul lunii noiembrie. Pe data de 14, Polonia va veni pe Arena Națională, iar ultimul duel din campanie va fi în deplasare, contra Bosniei, pe 17.