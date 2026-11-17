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Sergej Barbarez a oferit unul dintre cele mai amuzante momente ale meciului dintre Bosnia și Herțegovina și România! Selecționerul gazdelor a vrut să-și arate calitățile tehnice la marginea terenului, însă a sfârșit întins pe gazon. Totul s-a petrecut în repriza secundă, iar camerele TV au surprins întreaga scenă.

Sergej Barbarez, protagonistul unui moment hilar în Bosnia – România! A alunecat și a căzut lângă bancă

Spiritele s-au încins în repriza secundă a . La una dintre faze, Katić l-a bruscat serios pe Ianis Hagi și l-a trântit la pământ în apropierea careului. Duelul a fost unul extrem de dur. Gică Hagi, selecționerul României, s-a apropiat de elevul său pentru a vedea dacă este în regulă, apoi i-a făcut semn să reintre pe gazon.

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Imediat după acel duel, a fost protagonistul unei faze comice. Fostul internațional bosniac a încercat să preia elegant o minge ieșită în afara terenului, pentru a le permite elevilor săi să reia rapid jocul. Numai că socoteala de pe margine nu s-a potrivit cu gazonul ud de la Zenica. Barbarez a alunecat și a căzut, iar întreaga scenă a fost surprinsă de camerele TV. Selecționerul s-a ridicat imediat, iar partida a continuat.

Barbarez!!!🤣😂🤣😂 https://t.co/DYSANfZnSg — Bosnian Football (@BosniaNTBall)

România, campanie complicată în Nations League

Dincolo de episodul amuzant de la marginea terenului, confruntarea cu Bosnia și Herțegovina a avut o miză uriașă pentru România. Tricolorii au început dezastruos actuala ediție din Nations League, cu patru înfrângeri consecutive. Elevii lui Gică Hagi au pierdut de două ori în fața Suediei și au cedat în confruntările cu Polonia și Bosnia, ajungând pe ultimul loc în grupă.

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Prima gură de oxigen a venit în penultima etapă, când România a învins Polonia, scor 2-1, pe Arena Națională. Victoria a pus capăt seriei negre și a păstrat în viață speranțele tricolorilor de a evita barajul pentru menținerea în Liga B. Pentru a scăpa de această dublă confruntare, naționala avea nevoie de o victorie în deplasarea cu Bosnia și Herțegovina.