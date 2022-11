Serghei Lavrov îi sfidează pe cei care susţin că a suferit un infarct. Ministrul rus de externe s-a filmat în pantaloni scurţi, pe terasa hotelului video

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova, a publicat un videoclip al lui Serghei Lavrov, după ce la nivel global s-a răspândit zvonul că acesta s-a îmbolnăvit la sosirea în Bali și a fost dus la spital.

Presa mondială a transmis luni dimineaţă că ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a fost dus la spital după ce a aterizat în Bali, unde ar fi trebuit să participe la summitul G20.

Pe de altă parte, Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei neagă că şeful diplomaţiei ruse ar fi internat în spital.

stând pe un scaun pe terasa hotelului, purtând un tricou și pantaloni scurți. Zaharova a postat imaginile pe Telegram. “Nu ne putem crede ochilor: este dovada clară că este internat. Acesta, desigur, este un fals. Ei bine, uite o exclusivitate mondială“, a scris Maria Zaharova, ironică, în postare.

În videoclip, ea îl întreabă ce spune despre reportaje, la care ministrul răspunde: “Ei bine, ei spun că și președintele nostru este bolnav și nu este adevărat, iar jurnaliștii occidentali ar trebui să fie mai sinceri și să spună adevărul“.

