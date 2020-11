Serghei Mizil, adevărul despre divorțul lui Pepe de Raluca Pastramă: „Nu câștigi nimic”

Serghei Mizil a comentat situația prin care trece Pepe în urma divorțului anunțat de Raluca Pastramă, mai ales că în ultima vreme această separare a scos în lumină câteva aspecte controversate ale relației celor doi.

Mizil, un apropiat al familiei lui Pepe, susține că prin ceea ce trece Ionuț Pascu acum a trecut și el cu o fostă nevastă, iar cel mai trist lucru este că la mijloc se află copiii.

Omul de afaceri susține că tot tărăboiul creat în ultima vreme, mai ales după ce au apărut informații că Raluca Pastramă a cerut un ordin de protecție împotriva lui Pepe,

Serghei Mizil compară divorțul lui Pepe cu ce i s-a întâmplat lui

„Şi eu am păţit o chestie asemănătoare din partea unei neveste. Mi-am luat copiii lângă mine. Atunci când copiii au crescut şi au vrut să se întoarcă împotriva ei, am spus nu, am spus “E maică-ta, s-a terminat!” Nu câştigi nimic decât să bulversezi copilul”, a povestit Serghei Mizil pe canalul de Youtube al lui Cristi Brancu.

Omul de afaceri a mai spus că nu înțelege de ce cei doi nu pot divorța liniștiți, lansând săgeți către Raluca, cea de la care ar fi pornit o serie de zvonuri în legătură cu felul în care s-a purtat Pepe cu ea în această relație.

„Văd părinți care încearcă să-și facă rău prin copii”

„Mie nu-mi place să vorbesc despre relaţiile altora, dar scandalurile astea se repetă la indigo. Nu înţeleg de ce nu mai poate nimeni să divorţeze liniştit. Nu neapărat că mă refer la cazul lui Pepe, dar tot văd părinţi în divorţ care încearcă să-şi facă rău prin copii, ceea ce mi se pare o super imbecilitate. Adulţii îşi refac viaţa uşor apoi după divorţ, însă copiii suferă că nu pot să-şi vadă ambii părinţi”, a mai spus Mizil.

Vestea despărțirii dintre Pepe și Raluca Pastramă a creat o undă de șoc în showbiz-ul românesc, iar despre divorțul celor doi au existat tot felul de speculații, pe majoritatea dintre ele cântărețul negându-le cu vehemență.

