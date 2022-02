Serghei Mizil, dezvăluiri remarcabile despre lupta cu alcoolul: ”Scapă cine poate”

Fiul liderului comunist Paul Niculescu Mizil a făcut dezvăluiri remarcabile despre alcool. Aproximativ 15 ani nu a băut la sfatul unei medic, care i-a spus că are început de ciroză.

Din fericire, a ținut cont de tratamentul prescris și chiar își amintește cu foarte mare exactitate ziua în care a renunțat la acest viciu.

Serghei Mizil a avut puterea să meargă mai departe fără să mai guste din alcool, dar nu același lucru s-a întâmplat cu mulți dintre prietenii săi, care au murit.

Serghei Mizil, detalii despre viața personală. De ce a renunțat la alcool timp de 15 ani

Ficatul i s-a regenerat de-a lungul anilor datorită alimentelor consumate și unui ceai la care nu a renunțat nici în ziua de azi. Vedeta a reușit să depășească această problemă cu brio.

„Nu am băut 15 ani, poate chiar mai mult. Un doctor foarte deștept mi-a spus că am început de ciroză. Atunci am început să râd. Regret că a murit, era un om foarte tare.

Era un foarte bun pedagog. Mi-a explicat că ficatul se regenerează și dacă fac ce spune el, voi avea o viață normală.

M-am gândit să nu mor ca prostul cu alcoolul în mână și m-am dus și am scris pe calorifer data la care m-am lăsat. După ce m-am lăsat, după 15 ani, m-am dus înapoi, știam locul și am reînceput.

Am ținut-o pe tratament, brânză de vaci cu miere, e cea mai bună, ceai hepatic, beam câte 3-4 litri pe zi, îl beam ca pe apă și multă odihnă.

Mi-am revenit, restul care nu au ținut cont, s-au dus acolo sus. Foarte mulți în jurul meu au făcut ciroză de la vin și bere și artiști și cântăreți.

La un moment dat, când nu poți să te lași și o arzi în continuu 24 din 24, ăsta e finalul. Eu am scăpat, ei au murit. Scapă cine poate”, a dezvăluit Serghei Mizil pentru .

Și aceasta nu este singura poveste de viață impresionantă din existența acestuia. este un personaj monden controversat datorită faptului că a făcut parte din vechiul regim, fiind un apropiat al lui Nicu Ceaușescu.