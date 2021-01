Serghei Mizil, tir de acuzații șocante după ce a avut Covid: „Medicii își dădeau măștile jos și fumau”

Serghei Mizil a făcut o serie de afirmații șocante despre lupta medicilor pentru combaterea noului coronavirus, fiind unul dintre personajele din showbiz-ul românesc care a pus la îndoială din prima zi pandemia.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În emisiunea lui Cristian Brancu pe care acesta o realizează pe Youtube, fostul invitat permanent al lui Dan Capatos a spus câteva lucruri care au stârnit revolta celor care s-au confruntat cu Covid-19, acesta negând fără nicio jenă existența problemei cu care se confruntă o lume întreagă de un an.

Serghei nu are încredere în acțiunile desfășurate de autorități și spune că nu mai crede nimic, mai ales că în ultima vreme au apărut mai multe mutații ale virusului în diferite țări.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Serghei Mizil, declarații controversate despre coronavirus

„Acuma vine tulpina 2, tulpina 3, dă-o dracu de tulpină. E o vrăjeală! Am făcut și eu, a făcut în jurul meu absolut toată lumea.

A fost o perioadă când am spus: cunosc câteva sute de oameni, n-a făcut unul. Vara! Acum, să moară…, toți în jurul meu, dar absolut toată lumea, toți din televiziune, toți au făcut: 2-3 zile fără miros, 2 zile fără gust… unii. Alții, cu temperatură 2-3 zile… 40% nu s-au dus la doctor, au luat antivirale. N-au pățit nimic, s-au făcut bine.

ADVERTISEMENT

Eu m-am dus precum găina la doctor… În fine, am stat în casă, m-a căutat poliția de două ori să vadă dacă sunt, foarte bine că se ocupă… Dar dacă nu-mi pierdeam mirosul 3 zile, nici nu știam. N-am avut nimic”, sunt afirmațiile făcute de Serghei Mizil pe Youtube.

„Doctorii, în halat, își dădeau măștile jos, fumau”

Chiar dacă a avut și el coronavirus, susține că nu tot ce se comunică oficial este pe bune, descriind o experiență personală pe care a avut-o la un spital Covid, experiență pe care nu a dovedit-o în niciun fel.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Când am făcut, am zis să nu stau ca găina în casă, am și eu niște relații și am zis: hai, mă, să mă duc la un spital de COVID. Nu-i dăm numele, e spital mare numai de COVID în București. Îmi spune lumea: mă, vezi că e coada mare, stai afară, mori de frig. Era zăpadă, lapoviță, frig afară (…)

Așteptam să vină bolnavii de COVID. O căldură de muream, eram în maiouri. Mergem la plămâni, nici dracul nu era. Doctorii, în halat, își dădeau măștile jos, fumau. Mă, mânca-v-aș gura, eu mă așteptam să vină marțienii ăia în alb. Eram siguri, n-a fost nici dracu”, a mai spus Serghei Mizil.

ADVERTISEMENT