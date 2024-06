Serghei Rebrov a nominalizat jucătorul de care se teme în România – Ucraina. Ce star din Premier League nu va putea evolua

EURO 2024 a debutat în forță deja, cu goluri multe, meciuri spectaculoase și rezultate puțin surprinzătoare. Echipa națională va debuta împotriva Ucrainei în doar o zi, pe 17 iunie, într-un meci tare.

Nicolae Stanciu, inamicul Ucrainei

Înaintea meciului de la Munchen, unde , selecționerul Ucrainei a susținut o conferință de presă. Rebrov a nominalizat un jucător care poate fi periculos pentru ucraineni.

ADVERTISEMENT

Nicolae Stanciu este alesul lui Rebrov pentru titlul de cel mai periculos jucător român convocat la EURO. Selecționerul a lăudat însă toată echipa națională, spunând care sunt punctele forte ale echipei.

“Lumea spunea că România nu este o echipă foarte puternică, dar au jucat foarte bine în calificări. Stanciu este un jucător foarte bun, îmi place foarte mult de el. Dar toată echipa este foarte bună, au jucători tineri care pot decide meciul cu ceea ce fac pe teren, sunt disciplinați.

ADVERTISEMENT

Nu sunt echipe slabe la EURO, am văzut meciuri diferite ale României. Este echipa care înțelege ce pot să joace, sunt disciplinați, au jucători rapizi. Am văzut atacanții, au experiență, am văzut individual ce fac”, a declarat selecționerul Ucrainei, conform Sport.ro. De asemenea, a anunțat că nu se va baza luni pe Vitali Mykolenko, fundașul celor de la Everton. “Continuă să lucreze. Problema sa nu se rezolvă într-o zi sau două. Cu siguranţă nu va juca mâine (n.r. luni, contra României), dar să vedem cum evoluează. Sperăm cu toţii că va reveni în echipă cât de curând posibil”

Lotul Ucrainei, plin de vedete

, plecând de la postul de portar, unde este și un jucător de origine română, Bushchan. De asemenea, sunt prezenți câștigătorul Ligii Campionilor, Lunin, și portarul Benficăi, Trubin.

ADVERTISEMENT

La capitolul fundași, ucrainenii vin cu jucători de Premier League, dar și ai forțelor din Ucraina, Șahtior și Dinamo Kiev. Printre cele mai tari nume sunt Mykolenko de la Everton sau Zinchenko de la Arsenal.

Mijlocașii sunt extrem de echilibrați și au un nivel foarte bun, având în vedere campionatele unde joacă. Victor Tsygankov, care a avut un sezon perfect cu Girona, alături de Mudryk sau Yarmolenko vor ataca naționala României.

ADVERTISEMENT

La capitolul atacanți, vecinii plusează cu un nume care s-a văzut des pe tabelele din La Liga, anume Dovbyk. Atacantul Gironei a fost unul dintre cei mai prolifici ai sezonului recent încheiat.