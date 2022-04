Serghei Șoigu, ministrul rus al apărării, reapare în spațiul public, la nici o săptămână după un presupus infarct. Video

Pe 14 aprilie, presa din Ucraina, care îl cita pe Leonid Nevzlin, dizident rus fugit în Israel, scria că Serghei Șoigu este în stare gravă după ce a suferit un atac de cord.

Între timp, la nici o săptămână distanță, ministrul rus al apărării pare sănătos și gata să dirijeze noua ofensivă a Rusiei în zona de est și sud-est a Ucrainei.

Conform presei ruse, a apărut marți, 19 aprilie, la o reuniune la care au fost prezenți înalți responsabili din Ministerul Apărării şi din armată, între care șeful Statului Major, Valeri Gherasimov.

Șoigu a vorbit ultima dată în public pe 29 martie. A spus atunci că principalele sarcini ale primei etape a ”operaţiunii militare speciale” din Ucraina au fost finalizate.

Acum, Șoigu a făcut o serie de declarații despre noua ofensivă a rușilor din Donbas.

Ministrul rus a declarat că Rusia vrea ”să elibereze” pe cale militară Donbasul, dat fiind faptul că regimul de la Kremlin consideră această regiune ca fiind independentă de Ucraina.

”Armata rusă execută sarcini stabilite de comandantul suprem al armatei (preşedintele Vladimir Putin) pentru operațiunea militară specială. În consecință, planul de eliberare a ‘republicilor populare’ Doneţk şi Lugansk este pus în aplicare”, a spus, potrivit ruse, .

