Sergio Aguero a ajuns la spital! Atacantul Barcelonei, supus unor teste cardiologice. Video

Barcelona a avut mari emoţii în timpul meciului cu Alaves, după ce Sergio Aguero a acuzat probleme de respiraţie în prima repriză a partidei. Atacantul de 33 de ani i-a îngrijorat pe fani, când s-a întins pe gazon, iar duelul de pe “Camp Nou” a fost întrerupt.

Sergio Aguero s-a ţinut de piept şi gât, fiind vizibil faptul că are probleme cu respiraţia. Medicii au intervenit imediat şi i-au acordat îngrijiri timp de trei minute. Chiar dacă avea probleme, argentinianul nu a părăsit gazonul pe targă. Sergi Barjuan l-a schimbat cu Philippe Coutinho, în timp ce Aguero a fost aplaudat de fanii blaugrana.

Problemele lui Sergio Aguero au apărut după un duel aerian cu unul dintre adversari. Atacantul adus de la Manchester City a fost examinat de medici la vestiare, ca mai apoi să fie transportat la un spital din Barcelona.

Decizia a fost luată în concordanţă cu protocolul medical pentru momente în care un jucător acuză probleme de respiraţie. Ajuns la spital, Aguero a fost supus unor teste cardiologice, iar clubul a emis un scurt comunicat.

“Kun Aguero a raportat un episod de disconfort toracic şi a fost transferat la spital pentru un studiu cardiologic”, a fost anunţul oficial al Barcelonei.

Moment Sergio Aguero was taken to hospital with chest pain…

— FOOTBALLFANSSTUFF (@officialffsnews)