Sergio Busquets, halucinant după gafa care a dus la un nou eșec al Barcelonei: „Am adormit și m-am trezit fără portofel”

FC Barcelona e în picaj. Echipa lui Ronald Koeman a pierdut un nou meci, după . Gruparea blaugrana a fost victima celor de la Rayo Vallecano, scor 0-1, în runda cu numărul 11 din LaLiga.

Confruntarea a fost decisă de o eroare catastrofală a lui Sergio Busquets. Căpitanul a „comis-o” înainte de golul lui Radamel Falcao.

În minutul 30, căpitanul oaspeților a pierdut copilărește o minge la centrul terenului, și-a pus adversarii pe contraatac, iar „El Tigre” a fructificat. –

Explicațiile lui Sergio Busquets, care a gafat decisiv în Rayo Vallecano – Barcelona 1-0

Busquets și-a asumat vina pentru a treia înfrângere suferită de Barca în acest campionat, iar explicațiile au fost savuroase.

„Seamănă destul de mult cu ce s-a întâmplat tot sezonul. Știam că jucăm pe un teren greu, începusem bine.

Am făcut o greșeală care a dus la golul lor. Am adormit și m-am trezit fără portofel, iar de acolo Falcao s-a descurcat bine. Cred că am avut câteva șanse, inclusiv penalty-ul (n.r. ratat de Memphis Depay).

Nu facem meciuri rele, dar ne lipsește puțin din toate. E îngrijorător. Aici suntem toți în aceeași barcă.

E vina tuturor. La finalul zilei, rămânem o echipă, la bine și la rău. Trebuie să arătăm asta și când pierdem, și când câștigăm”, a declarat Busquets, potrivit .

Ca urmare a acestui rezultat, Barcelona a coborât tocmai pe locul 9 în LaLiga, cu 15 puncte. A fost .

Următorul meci al Barcelonei este programat sâmbătă, 30 octombrie, pe teren propriu, de la ora 22:00, cu Deportivo Alaves.

După partida cu Alaves, pentru fotbaliștii lui Koeman urmează meciul cu Dinamo Kiev din UEFA Champions League. Barca e pe locul 3 în grupa E, cu doar trei puncte după tot atâtea jocuri.