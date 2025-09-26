Sport

Sergio Busquets și-a anunțat retragerea! Reacții emoționante din partea unor nume uriașe din fotbal

Sergio Busquets a anunțat că sezonul actual va fi ultimul din cariera sa de fotbalist. Nume uriașe, precum Andres Iniesta sau Sergio Ramos, au reacționat pe rețelele sociale.
Bogdan Mariș
26.09.2025 | 18:50
Sergio Busquets a anunțat că își va încheia cariera de fotbalist în acest an. FOTO: colaj Fanatik

Sergio Busquets a anunțat prin intermediul unei postări pe contul oficial de Instagram că se va retrage după finalul actualului sezon din MLS, care se va încheia în decembrie. Mai multe nume importante din fotbalul mondial au reacționat după ce fostul internațional spaniol a dezvăluit că își va încheia cariera.

Sergio Busquets și-a anunțat retragerea!

Sergio Busquets (37 de ani), care evoluează momentan alături de Lionel Messi la Inter Miami, a anunțat că își va încheia cariera de fotbalist după finalul actualului sezon din Major League Soccer, care se va încheia în decembrie. Mijlocașul spaniol a semnat cu gruparea americană în 2023, după 15 ani petrecuți la prima echipă a Barcelonei.

Busquets pune capăt unei cariere fabuloase, pe parcursul căreia a câștigat de trei ori UEFA Champions League și nouă titluri în La Liga, dar și Cupa Mondială și Campionatul European alături de echipa națională a Spaniei. „A venit timpul să spun adio carierei de fotbalist profesionist. Au trecut aproape 20 de ani în care m-am bucurat de această poveste incredibilă la care am visat tot timpul. Fotbalul mi-a oferit experiențe unice, în locuri minunate, alături de cei mai buni oameni.

Mulţumesc FC Barcelona, clubul vieţii mele. Acolo, mi-am îndeplinit visul de a purta tricoul pe care l-am iubit. Nu voi uita niciodată trofeele câștigate pe Camp Nou. Mulțumesc echipei naționale a Spaniei. A fost o onoare să o reprezint de atâtea ori și să mă bucur de performanțe care vor rămâne în inima mea.

Sergio Busquets, mesaj emoționant

Mulțumesc lui Inter Miami pentru că mi-a permis să fac parte dintr-un club nou, unde am dorit să am o experiență nouă. Mulțumesc tuturor coechipierilor, celor din staff și tuturor celor cu care am împărțit atât de multe momente frumoase, de neuitat.

Mulțumesc fanilor din întreaga lume pentru iubire și respect. Sper că am reușit să vă ofer înapoi o mică parte din ce ați însemnat pentru mine. Bineînțeles, mulțumesc familiei mele, care m-a susținut încă de când eram un copil. Mulțumesc soției mele și copiilor, care au fost stâlpii vieții mele, pentru că au fost alături de mine și la bine și la greu. Vă iubesc foarte mult”, a transmis Busquets.

Sergio Ramos și Andres Iniesta au reacționat după anunțul lui Sergio Busquets

Anunțul lui Sergio Busquets a avut un impact major asupra lumii fotbalului, iar mai multe nume uriașe au reacționat. Printre aceștia s-a numărat Sergio Ramos, care a fost atât rival, cât și coechipier cu mijlocașul. „Busi, ești definiția modului de a fi excepțional fără a înceta să fii un om obișnuit. Un rival în cea mai mare parte a timpului, dar și un coechipier, ai ieșit tot timpul în evidență pentru clasa, viziunea și calitatea ta, dar și pentru felul tău autentic și umil de a fi”, a scris fostul fundaş al lui Real Madrid.

Andres Iniesta, care a evoluat timp de un deceniu alături de Sergio Busquets la Barcelona şi la echipa naţională, a reacţionat la rândul său: „A fost un privilegiu să împart toți acești ani cu tine, frate. A fost o bucurie să îți fiu alături! Ce perioadă bună am avut! Ești unul dintre cei mai mari din istoria fotbalului, fără dubii.

ADVERTISEMENT

Ai un mod unic de a juca, care va rămâne tot timpul în amintirile noastre. Îți doresc toate cele bune de acum încolo”. Barcelona, clubul unde Busquets s-a format și a petrecut aproape două decenii, a postat un clip video pe pagina oficială cu momente din cariera mijlocașului.

  • 722 de meciuri a strâns Sergio Busquets la Barcelona, marcând 18 goluri
  • 143 de selecții are mijlocașul la echipa națională a Spaniei
