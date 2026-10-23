Sergio Perez, în centrul atenției! Cadillac a prezentat mașina de peste 200.000 de dolari făcută special după gusturile pilotului de Formula 1

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Chiar dacă , pentru Cadillac este cu siguranță unul de referință, primul în această competiție. Sergio Perez, membru al noii grupări din Formula 1, are motive de a se lăuda. Americanii au lansat un model de lux, în ediție limitată, schițat după gusturile pilotului mexican.

Cadillac a prezentat mașina ce poartă numele lui Sergio Perez

Înaintea Marilor Premii din Statele Unite și din Mexic, Cadillac a prezentat oficial noul model Escalade-V Checo Perez Edition, un SUV de mari proporții în valoare de 222.500 de dolari.

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Mașina are nu mai puțin de 682 de cai-putere și va fi produsă în numai 11 exemplare, precum numărul folosit de Sergio Perez în F1. Atât la exterior, cât și la interior, se regăsesc mai multe elemente premium, inspirate din sporturile motorizate.

Culorile sunt cele întâlnite și la monoposturile de Formula 1, alb, negru și nuanțe de gri, iar la interior poate fi observată, în zona consolei centrale, o plăcuță care cuprinde semnătura lui Sergio Perez și numărul exemplarului achiziționat.

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Sub capotă, se află un motor V8 de 6,2 litri, acoperit cu un capac realizat integral din fibră de carbon. Cutia de viteze este una automată, în zece trepte, iar tracțiunea este integrală. Cadillac Escalade-V Checo Perez Edition poate atinge 100 km/h în numai 4,4 secunde.

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Cum arată noul model?

Cadillac Escalade-V Checo Perez Edition este disponibil spre vânzare, însă numai în țara de origine a pilotului, Mexic. Mai mult, potrivit presei mexicane, toate cele 11 exemplare s-ar fi vândut chiar înainte de lansarea oficială.

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¡Checo Perez ya tiene su auto edición especial! 🇲🇽 @Cadillacmexico presentó la nueva Escalade-V Edición Checo Perez. Una serie limitada a 11 unidades de la espectacular SUV de la marca americana que tiene distintivos firmados y numerados por el piloto de la escudería Cadillac. Por si no fuera suficiente su motor V8 Supercargado de 682 caballos de fuerza también encuentras insertos de fibra de carbono, pedales deportivos, insignias monocromáticas en el exterior y desde luego toda la tecnología que naturalmente esperas en un vehículo de lujo como este. Ya está disponible en algunos puntos de venta Cadillac en un precio de $4,099,000 MXN 🤑 ¿Quién dice yo? — Gabo Salazar (@gabosalazar21)

Sergio Perez ia în calcul retragerea din F1

Marele Premiu al Mexicului ar putea reprezenta startul cu numărul 300 din cariera de Formula 1 a lui Sergio Perez. De aceea, Cadillac a lansat acest model cu totul special, chiar înainte de stabilirea acestei performanțe.

Însă, „Checo” a dat de înțeles recent că finalul carierei sale se apropie. La 36 de ani, Perez are șase victorii în „Marele Circ”, trei plecări din pole position și 39 de clasări pe podium, conform datelor furnizate de .

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Mai mult, pilotul originar din Guadalajara a vorbit și despre experiențele mai puțin plăcute trăite în ultimii doi ani la Red Bull Racing, .

„Acest proiect (n.r. – Cadillac) necesită mai mult timp decât am crezut inițial. Cred că e dificil să dau un număr precis (de ani), dar nu va mai dura mult. Cei care înțeleg Formula 1 cunosc nivelul la care pilotez. Mi-a oferit o mare satisfacție să-mi dovedesc mie însumi că circumstanțele din ultimii ani au fost cele care m-au împiedicat să-mi etalez întregul talent.

Ceea ce mă reține cu adevărat (din a continua) sunt copiii mei. Mi-ar plăcea mult să rămân la fel de mult timp ca Fernando (n.r. – Alonso), dar copiii mei sunt la o vârstă la care îmi doresc să fiu mai mult alături de ei. Vreau să-mi închei parcursul în Formula 1 într-o notă pozitivă și tot ce pot spune este că vom afla în curând când (mă voi retrage)”, a spus Sergio Perez, pentru televiziunea din țara sa, citat de .