Martin Pascual, un nou gol de fundaș-golgheter. „Sergio Ramos” la Dinamo, zero până să vină în România. Detaliu de necrezut. Video

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Martin Pascual (27 de ani) a deschis scorul în meciul de la Sf. Gheorghe, cu Sepsi. Fundașul lui Dinamo s-a abonat la goluri de când s-a transferat la gruparea din „Ștefan cel Mare” și a punctat în stilul lui Sergio Ramos.

Martin Pascual e „Sergio Ramos” de la Dinamo

Martin Pascual marchează pe bandă rulantă. Fundașul iberic Pascual a finalizat cu o lovitură de cap după o centrare excelentă din corner a lui Danny Armstrong. Înainte să ajungă în această vară la Dinamo, Martin Pascual nu avusese marcat niciun gol în carieră. –

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Pascual are un singur gol la juniori

Singurul gol marcat de Martin Pascual a fost împotriva lui Real Madrid, pe vremea când juca la Rayo Vallecano. Stoperul a punctat în perioada junioratului, pentru echipa U19, într-o victorie a micilor „galactici”, scor 3-1, pe 26 noiembrie 2017. Martin Pascual a ajuns la Dinamo în iulie 2026, când a semnat din postura de jucător liber, după despărțirea de CD Mirandes.

Sergio Ramos, printre cei mai prolifici fundași din istorie

Sergio Ramos (40 de ani) este printre cei mai prolifici fundași din toate timpurile. Cele mai multe le-a înscris în tricoul lui Real Madrid, pentru care a marcat nu mai puțin de 101 goluri în toate competițiile. La nivelul primelor echipe de club și al naționalei Spaniei, Sergio Ramos a ajuns la 148 de goluri în carieră.

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Fostul căpitan al lui Real Madrid și al naționalei Spaniei a înscris 125 de goluri pentru formațiile de club și alte 23 în cele 180 de selecții pentru „Furia Roja”. Dacă sunt incluse și cele două reușite pentru Sevilla Atletico, echipa secundă la care a evoluat la începuturile carierei, bilanțul general ajunge la 150 de goluri.