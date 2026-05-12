Sergio Ramos, implicat în achiziționarea unui club de legendă din La Liga pentru peste 400 de milioane de euro: ”Toate detaliile au fost finalizate”

Rămas fără echipă după despărțirea de mexicanii de la Monterrey la începutul acestui an, Sergio Ramos s-a întors în Spania. El nu a putut sta departe de fotbal și a început negocierile în vederea achiziționării unui club important din La Liga.

Sergio Ramos, întâlnire pentru achiziționarea unui club din La Liga

Supraviețuirea în prima ligă și viitorul lui FC Sevilla sunt în joc săptămâna aceasta. Pe teren, echipa trage tare pentru a-și asigura locul în La Liga, dar în spate se discută tot mai apăsat de o schimbare a proprietarului, ceea ce ar pune capăt anilor de lupte între acționari, dar și a tensiunilor sociale și sportive.

Deși inițial , se pare că fostul fundaș spaniol este doar un personaj cheie în negocieri pentru omul afaceri Martin Ink, CEO al grupului de investiții Five Eleven Capital, cel care vrea să cumpere pachetul majoritar de acțiuni la Sevilla.

Conform cotidianului , Ramos, însoțit de fratele său Rene, de avocatul Julio Senn (care a fost anterior directorul general al lui Real Madrid între 1999 și 2002) și de membri ai cercului său apropiat, a avut deja la începutul săptămânii o întâlnire de șapte ore cu o parte a conducerii clubului andaluz. Marți, 12 mai, a existat o nouă rundă de negocieri, de data aceasta mai scurtă.

La întâlnire au participat personalități cheie din structura acționariatului clubului, inclusiv Carolina Ales și Jose Castro, reprezentanți ai familiei Carrion, precum și secretarul Consiliului de Administrație, Alberto Perez-Solano, iar discuția a fost interpretată de toate părțile ca un pas important către finalizarea vânzării.

Sergio Ramos s-a implicat în ultima fază a negocierilor

Prezența lui Sergio Ramos nu este un detaliu minor. Până acum, el a preferat să rămână discret, la fel ca și fratele său, lăsând cea mai mare parte a negocierilor în seama consilierilor săi și a Five Eleven Capital. Avocatul său, Julio Senn, a participat la diverse întâlniri, dar întâlnirea față în față dintre Ramos și acționari marchează un punct de cotitură.

Ramos a fost ținut la curent cu negocierile zilnice, deși a evitat să ocupe un loc central pentru a nu influența discuțiile deja complexe. În această ultimă etapă, fostul jucător al echipei Sevilla a revenit în scenă pentru a preciza că totul trebuie accelerat și finalizat cât mai curând posibil.

În ciuda sentimentelor pozitive, există încă probleme de abordat într-o întâlnire al cărei punct principal a fost că există dorința de ambele părți de a încheia tranzacția, iar negocierea se îndreaptă spre etapa finală.

Tranzacția s-ar putea face pentru peste 400 de milioane de euro

Principala problemă care rămâne pe masă este cea financiară. Five Eleven Capital și Martin Ink trebuie să finalizeze identificarea investitorilor care vor susține achiziția și să demonstreze sursa fondurilor necesare pentru finalizarea tranzacției.

Acest proces este în desfășurare și ar putea fi rezolvat în câteva zile, dar nu este o chestiune banală. Referitor la întâlnirea de marți dimineață, surse de la negocieri au dezvăluit că ”totul a mers foarte bine, toate punctele au fost finalizate și acum este timpul să ne apucăm de treabă”.

Evaluarea de referință a fost stabilită la aproximativ 450 de milioane de euro, deși datoria clubului ar trebui dedusă din această cifră. Alte rapoarte sugerează un acord asupra unui preț de puțin peste 400 de milioane de euro, inclusiv datoria, dar suma finală va depinde foarte mult dacă Sevilla se va salva sau nu de la retrogradare.

Performanța echipei va fi un factor determinant în vânzarea clubului. O Sevilla în LaLiga valorează mult mai mult decât o echipă care ar avea nevoie de reconstrucție și își schimbă proprietarul în timp ce se află în eșalonul secund.

În acest sens, supraviețuirea echipei care are o dublă valoare: condiționează planificarea sportivă și influențează prețul final al acțiunii, pe lângă încrederea celor care investesc în achiziție.

31 mai, data limită pentru finalizarea tranzacției

Perioada de exclusivitate semnată de grupul lui Sergio Ramos și Five Eleven Capital expiră la sfârșitul lunii mai. Acest termen limită necesită accelerarea etapelor finale: încheierea detaliilor, identificarea investitorilor, prezentarea garanțiilor de plată și semnarea unui acord.

Chiar dacă se ajunge la un acord între cumpărător și vânzător, operațiunea nu s-ar finaliza imediat. Achiziționarea unei participații semnificative într-o Societate Sportivă pe Acțiuni (SAD) necesită proceduri suplimentare, inclusiv autorizarea din partea Consiliului Superior al Sportului (CSD) și validarea din partea organismelor relevante. În Spania, achiziționarea a 25% sau mai mult din capitalul social al unei SAD necesită autorizarea prealabilă din partea CSD.

Intențiile cumpărătorilor nu s-ar limita la simpla achiziționare de acțiuni. De asemenea, se are în vedere o majorare de capital între 80 și 100 de milioane de euro pentru a atenua situația financiară a clubului și a îmbunătăți un plafon salarial care a limitat sever construirea lotului în ultimii ani.