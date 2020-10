Sergiu Buș, atacat după Academica Clinceni – FCSB 0-2: ”Problema la el e psihică”

Vârful Sergiu Buș a fost criticat după jocul câștigat de FCSB, cu 2-0, în deplasare cu cei de la Academica Clinceni. Echipa lui Gigi Becali a înscris pe final de joc prin Dennis Man și Olimpiu Moruțan, în minutele 86 și 89.

După acest succes, FCSB ocupă locul doi al clasamentului, cu 15 puncte, la șase lungimi de liderul Universitatea Craiova. Sergiu Buș este unul dintre fotbaliștii favoriți ai lui Gigi Becali de la echipa sa, dar nu a reușit până în acest moment să se ridice la nivelul așteptărilor.

Vârful de 27 de ani a fost atacat de Cornel Dinu după ultimul meci. Dinu a declarat că atacantul este un fotbalist mai sensibil și nu a reușit încă să se adapteze la echipa din București:

Sergiu Buș este criticat de Cornel Dinu

“Buș are niște calităti. E un băiat cu bun simț, dar iî depășește agresivitatea comportamentală a FCSB-ului și a Bucureștiului. El e dintr-o zona liniștită.

Problema la el e psihică, din doua aspecte. E vorba despre cum se simte în București și în antrenament, dacă e o schimbare față de ce făcea la Gaz Metan. A arătat că are forță în joc. Tu, ca antrenor, trebuie să te întrebi dacă trebuie să stai de vorba cu el, un jucător mai sensibil”, a zis Cornel Dinu, potrivit Telekom Sport.

Jucătorul a venit la FCSB în vară la dorința lui Gigi Becali. Atunci când l-a luat, patronul bucureștenilor zicea că formația sa nu a mai avut până acum un astfel de vârf:

“Eu acum spun ce cred, adică i-am spus lui Meme că atacant ca el nu am avut până acum, poate Kapetanos, poate Alibec, dar n-a fost serios. El e mobil, tehnic, dă cu capul, are viteză, forță, le are pe toate”, declara Gigi Becali, la momentul aducerii jucătorului.

MM sare în apărarea lui Buș

Mihai Stoica l-a apărat pe Sergiu Buș după jocul dintre Academica Clinceni și FCSB și este de părere că vârful va fi decisiv pentru echipa sa:

“În ultimele două săptămâni, au fost antrenamente foarte, foarte grele. Dar le-au făcut jucătorii cu zâmbetul pe buze. Una e să te antrenezi cu presiune, alta e să joci cu presiune. Buș n-a venit pregătit la noi. A venit chestia cu COVID-ul, știu prin ce-a trecut. A suferit mult de tot, a fost foarte dificil pentru el. Acum s-a prezentat bine și la antrenamente, dar când joci vârf și nu dai gol lumea își pune întrebări. Cred că va veni și vremea când va face el diferența”.

MM Stoica, desfiinţat de Cornel Dinu

Mihai Stoica a fost criticat de Cornel Dinu: „E și vina voastră, aveți voi reclama aia cu ciobanul… Sigur, dacă ciobanul vorbește la Telekom, poate și MM să vorbească la telefon. El e un fel de behăit de oaie. E normal să vorbești cu ciobanul-șef”.

Cornel Dinu i-a atacat pe jucătorii naționalei României după ce ”tricolorii” au fost învinși cu 0-4 de Norvegia: „E tragic. În mod normal, situaţia e dramatică în fotbalul nostru. Un meci şcoală, în care nici nu a fost nevoie să forţeze mai mult”.