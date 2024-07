Sergiu Buş, gol spectaculos în Paks – Corvinul Hunedoara! A marcat sub privirile starului de la Liverpool, aflat în tribune

Corvinul Hunedoara şi-a început aventura europeană în Ungaria, , în primul tur preliminar din Europa League. Iar startul de meci a fost fulminant pentru elevii lui Florin Maxim.

Sergiu Buş, gol spectaculos în Paks – Corvinul Hunedoara!

Sergiu Buş a deschis scorul în minutul 9, cu un şut puternic din întoarcere, din mijlocul careului. Szappanos, portarul gazdelor, nu a avut nicio şansă la execuţia atacantului, care a scris istorie pentru Corvinul.

ADVERTISEMENT

În tribunele stadionului din Paks se afla şi starul lui Liverpool şi al . El a fost reperat de camerele de luat vederi în timpul meciului din primul tur preliminar din Europa League.

Florin Maxim: “Noi avem atuurile noastre și vrem să speculăm acest lucru”

Florin Maxim a declarat la conferinţa de presă premergătoare meciului că Paksi este o echipă foarte puternică, iar Corvinul Hunedoara va avea o misiune dificilă împotriva adversarilor:

ADVERTISEMENT

”Știm că întâlnim o echipă bună, care s-a clasat pe locul doi și a câștigat Cupa. Sunt o echipă unită, dar și noi avem atuurile noastre și vrem să speculăm acest lucru.

Normal că te-ar bucura o victorie, dar jucăm împotriva unei echipe puternice, ce vom obține vom vedea după cele 90 de minute. Paksi este o echipă foarte combativă, articulată, cu identitate.

ADVERTISEMENT

În finala Cupei au luat cartonaș roșu în minutul 30 și au stat în picioare împotriva lui Ferencvaros. Știam că este o echipă foarte arțăgoasă. Ne așteaptă un meci greu pentru că acești băieți…

Noi eram anul trecut în Liga 3, și-au ridicat nivelul și acum după un an de zile petrecut în Liga 2, am terminat pe locul secund, am câștigat Cupa României, deci nivelul jucătorilor a crescut, depinde doar de ei acum”, a spus Florin Maxim înaintea meciului.

ADVERTISEMENT

Corvinul Hunedoara a reuşit calificarea în primul tur preliminar din Europa League după ce a reuşit să câştige Cupa României. Elevii lui Maxim au învins Oţelul Galaţi în ultimul act.