Golgheterul din ultimele sezoane la FCSB, francezul Harlem Gnohere, e de acum istorie pentru roş-albaştri. Deşi mai avea încă un an de contract cel supranumit Bizonul a preferat să rezilieze pe cale amiabilă, văzând că sub conducerea lui Bogdan Vintilă are mici şanse de a juca mai mult.

Odată cu accidentarea pentru cel puţin o lună a lui Florinel Coman, Mbappe de România, atacul bucureştenilor a rămas doar în Florin Tănase, Denis Man şi Adrian Petre. Este clar că la final de sezon este nevoie de un atacant puternic, mai ales că despre Florinel Coman tot se aud zvonuri de plecare.

Un posibil înlocuitor al Bizonului ar putea fi vârful lui Gaz Metan Mediaş, Sergiu Buş, care are marcate zece goluri în acest sezon pentru echipa calificată în premieră în play-off. Şi este un jucător care este urmărit cu atenţie de principalul finanţator al FCSB, Gigi Becali.

Sergiu Buş e gata să joace la FCSB sau la oricare alt club puternic din Liga 1

Varianta de a juca la FCSB sau la oricare alt club puternic din Liga 1, Craiova sau CFR Cluj, nu îl sperie pe atacantul Gazului, care susţine că este pregătit la vârsta lui să facă faţă oricărei presiuni. Inclusiv criticilor lui Gigi Becali.

Sergiu Buş a recunoscut pentru Gazeta Sporturilor că oricare variantă, mai ales FCSB sau Craiova, ar fi perfectă dacă s-ar transforma şi în realitate. Nu are fizicul Bizonului, dar e un atacant incisiv, greu de oprit.

FCSB, Craiova şi CFR Cluj sunt ţintele lui Sergiu Buş

Sună foarte tentant. Şi CFR aş adăuga. Toate cu pretenţii, echipe de cupe europene. Au stabilitate financiară, ceea ce la vârsta mea e important. Ştii cum e, viaţa de fotbalist e scurtă. Apoi cu ce rămâi? Cu trofee şi cu ce ai reuşit să strângi. Viitorul familiei mele e important şi nu vreau să fiu ipocrit să spun că partea financiară nu contează”

Sergiu Buş a spus că ar putea lucra fără nici o problemă la FCSB fără a fi timorat de eventualele critici ale lui Gigi Becali, pe care le consideră a fi juste, de vreme ce el este omul care bagă banii la club.

Nu ar avea probleme cu criticile lui Gigi Becali

“Cum să nu! Nu mă mai tem, nu mai sunt un copil. E oarecum normal să se întâmple unele lucruri. Bagă bani mulţi, păi, eram un copil când dânsul investea la FCSB. Mereu a transferat tot ce a fost mai bun.

Sunt banii dânsului, e normal să se implice şi să critice pe cine doreşte. Am trecut prin multe, prin ameninţări şi alte chestii. Nu mă mai sperie criticile, doar mă motivează”

