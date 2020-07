Sergiu Buș la FCSB? Ce primă de instalare și ce salariu i-a cerut atacantul lui Gigi Becali. Exclusiv

Sergiu Buș la FCSB este o variantă care s-a vehiculat foarte mult, mai ales în ultimele săptămâni. Vârful de careu al celor de la Gaz Metan Mediaș termină contractul cu ardelenii la finele campionatului.

Și jucătorul, și patronul Gigi Becali s-au pronunțat în vederea unei viitoare colaborări, jucătorul de 28 de ani fiind văzut un înlocuitor foarte bun pentru francezul Harlem Gnohere care a reziliat recent cu FCSB.

FANATIK a aflat care au fost sumele vehiculate între cele două părți, mai exact care sunt pretențiile lui Sergiu Buș de a semna cu FCSB începând din sezonul viitor.

Sergiu Buș i-a cerut lui Gigi Becali 150.000 de euro primă de instalare și un contract lunar de 15.000 de euro pentru a semna cu FCSB

Sergiu Buș a venit la Gaz Metan Mediaș liber de contract după despărțirea de bulgarii de la Levski Sofia. A fost de fapt adus de Edi Iordănescu, atacantul fiind convins de proiectul ce i se prezentase la Mediaș.

A semnat pe un singur an, iar zilele trecute a mai prelungit pe o lună cu Gazul tocmai pentru a termina sezonul cu meciuri în picioare. După ultima etapă din play-off va deveni liber de contract, ceea ce-l face să negocieze de pe cu totul alte poziții decât dacă era sub contract.

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, s-a exprimat în mai multe rânduri vizavi de un transfer al lui Buș, dar acum datele s-au schimbat. Mai mult, FANATIK a aflat că Buș și Becali au avut o discuție financiară privind o eventuală colaborare.

Atacantul și-a transmis direct pretențiile, iar acestea nu sunt deloc mici. Buș, ca jucător liber de contract, vrea o primă de instalare de 150.000 de euro, bani la semnătură, plus un contract pe trei ani cu 15.000 de euro lunar! Sumele solicitate de jucătorul născut la Cluj l-au făcut pe Gigi Becali să strâmbe din nas.

800.000 de euro au achitat, în februarie 2015, englezii de la Sheffield Wednesday celor de la ȚSKA Sofia pentru aducerea lui Buș. Este singura sumă plătită vreodată pentru un transfer al său

Gigi Becali vroia să dea 300.000 de euro pe Sergiu Buș în septembrie 2019, dar Edi Iordănescu nu i-a dat drumul, iar jucătorul l-a refuzat pe patron!

Becali a încercat să-l aducă pe Sergiu Buș la echipa sa încă de anul trecut. Atunci, în septembrie 2019, la câteva săptămâni de la începerea sezonului, patronul roș-albaștrilor a făcut o ofertă seriosă pentru atacant.

A fost vorba despre o sumă de 300.000 de euro, dar care a fost refuzată de Edi Iordănescu, managerul celor de la Gaz Metan.

„Cu mine nu a vorbit direct patronul de la FCSB. Am fost întrebat de cineva despre condiţiile în care am accepta să-l eliberăm pe Sergiu şi am spus că în acest moment nu e transferabil, nici el, nici alt jucător de la echipă. În viitor, oricine va solicita jucători de la Mediaş trebuie să fie pregătit financiar pentru eforturi mari” – Edi Iordănescu, septembrie 2019

Inclusiv jucătorul l-a refuzat pe Becali pentru un transfer în toamna trecută, lucru dezvăluit chiar de Buș: „O discuţie cu FCSB a fost, dar nu mă gândesc acum. Mai am contract aici, cei de la Gaz au avut încredere în mine. Am venit de la Levski, unde nu am jucat prea mult şi ei mi-au dat o şansă. E linişte la Mediaș, aşa că îmi văd de contractul meu şi voi vedea mai departe ce va fi”.

10 echipe a bifat Sergiu Buș în carieră: 6 din România (CFR Cluj, Unirea Alba Iulia, FCM Tg. Mureș, Corona Brașov, Astra Giurgiu, Gaz Metan Mediaș) și 4 din străinătate (ȚSKA Sofia, Sheffield Wednesday, Salernitana, Levski Sofia)

Înainte de recentul FCSB – Gaz Metan 2-2, în care a și marcat, Sergiu Buș îi transmitea lui Becali că acum e pregătit să vină la FCSB

Acum două săptămâni, FCSB și Gaz Metan Mediaș s-au întâlnit pe Arena Națională, în etapa a 4-a din play-off. La conferința de presă dinaintea meciului, în care a marcat golul de 1-1, Sergiu Buș a vorbit și despre un transfer la FCSB, spunând că nu este deloc speriat de presiunea și metodele lui Gigi Becali.

„Nu mă tem, nu mai sunt un copil. E oarecum normal să se întâmple unele lucruri. Gigi Becali bagă bani mulţi! Păi, eram un copil când dânsul investea la FCSB. Mereu a transferat tot ce a fost mai bun. Sunt banii dânsului, e normal să se implice şi să critice pe cine doreşte. Am trecut prin multe, prin ameninţări şi alte chestii. Nu mă mai sperie criticile, doar mă motivează”, spunea Sergiu Buș.

Este clar că Sergiu Buș va pleca de la Mediaș după terminarea campionatului. A spus-o și el foarte clar, iar Sergiu are mai multe variante. Inclusiv CFR Cluj, echipa cu care a bifat titlul și Cupa României cât timp a fost sub contract în Gruia (2009-2013).