Sergiu Buș, negocieri pentru un împrumut de la FCSB la Gaz Metan Mediaș. Exclusiv

Sergiu Buș, 28 de ani, ar putea subiectul unui împrumut de la FCSB la Gaz Metan Mediaș în perioada imediat următoare. Atacantul venit liber de contract la echipa lui Gigi Becali la începutul acestui sezon chiar de la ardeleni este dorit, măcar împrumut, de formația antrenată acum de portughezul Jorge Costa.

FANATIK a aflat că impresarul jucătorului, Bogdan Apostu, discută zilele acestea cu patronul FCSB pentru a găsi cea mai bună soluție pentru jucătorul său. Sergiu Buș este în acest moment în recuperare după accidentarea suferită la finalul anului trecut.

Sergiu Buș nu-și găsește locul la FCSB în noul sistem de joc pe care l-a propus Toni Petrea pe finalul sezonului de toamnă. Jucând de multe ori fără atacant de careu, așezarea tactică a celor de la FCSB l-a lăsat pe Buș în afara primului 11.

La aceste considerente de sistem s-au adăugat lipsa de realizări pe tabelă ale vârfului venit liber de contract vara trecută, dar și accidentarea de pe final de an. Aceasta l-a făcut pe Buș să rateze meciurile de titlu cu CFR Cluj și Craiova, dar și perioada de pregătire din Antalya din aceste zile.

Deși se spera că va fi apt pentru începutul de an, accidentarea lui Sergiu este mult mai serioasă. Se estimează că ar putea reveni pe gazon la mijlocul lunii februarie, ceea ce ar constitui o nouă problemă. Chiar și așa, pentru atacantul celor de la FCSB există interes.

Din informațiile FANATIK, impresarul său, Bogdan Apostu, încearcă să-l convingă pe Gigi Becali să accepte transferul la Gaz Metan Mediaș, Jorge Costa fiind interesat de aducerea lui Sergiu. Ar putea fi vorba despre un transfer definitiv, dar mult mai probabil se poate discuta de un împrumut până în vară, cu eventuală opțiune atunci pentru medieșeni.

Gigi Becali a fost foarte entuziasmat în momentul în care a izbutit să-l convingă pe Sergiu Buș să semneze cu FCSB, deși acesta avea și ofertă de la CFR Cluj. Dar faptul că Buș nu marca – doar pentru a da goluri a fost adus! – l-a făcut pe patron să-și schimbe poziția față de el.

În mai multe discuții pe care le-a avut cu apropiații, Becali a transmis că el este de acord că Buș să plece în altă parte, fără vreo pretenție financiară, dar cu o singură condiție: să returneze cei 120.000 de euro pe care i-a primit la semnătură, pentru că venise liber de contract!

În perioada scurtă de pauză de la finalul lunii decembrie, Becali a discutat cu Toni Petrea și cu oamenii din staff-ul său în ceea ce-l privește pe Sergiu Buș. Aceștia i-au transmis că atacantul, chiar dacă nu marchează, e foarte util pentru jocul echipei în momentul în care se află pe teren.

„Creează multe spații pentru Man și Coman”, i-au transmis cei din staff, ceea ce a făcut ca, măcar momentan, Becali să nu mai fie așa convins să-l dea pe Sergiu Buș.

Aducerea lui Sergiu Buș la FCSB l-a bucurat foarte mult pe Becali în momentul în care l-a prezentat la Palat, alături de Bogdan Apostu, impresarul fotbalistului. Patronul l-a lăudat foarte mult pe Sergiu, fiind convins că a dat lovitura cu el!

„Sergiu Buș e genul de atacant care mie îmi place, nu am mai avut până acum un asemenea jucător. Mobil, execuție, dă bine cu capul, viteză și forță. E un jucător care va intra bine în combinație cu Man și cu Florinel Coman. A semnat pe 3 ani și va avea o clauză de 2 milioane de euro” – Gigi Becali, la prezentarea lui Sergiu Buș, 14 iulie 2020

„Cu Sergiu Buș am făcut direct pe trei ani, un contract. Nu are 22 de ani să aibă emoții. L-am văzut statornic. L-am studiat și la declarații să văd dacă e statornic și dacă are pace în sufletul lui. Nu l-am văzut niciodată agitat, mânios. L-am văzut luminos, blând, pace. Dacă nu are caracter fotbalistul, e mai greu” – Gigi Becali, la prezentarea lui Sergiu Buș, 14 iulie 2020