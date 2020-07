Sergiu Buş, reacţie fabuloasă după ce a fost eliminat: “Nu avem voie să înjurăm, dar putem juca accidentaţi şi neplătiţi”

Sergiu Buș a vorbit la finalul duelului cu Universitatea Craiova și a explicat motivul nemulțumirii sale.

Atacantul lui Gaz Metan Mediaș nu a fost supărat pe Ovidiu Hațegan pentru că l-a eliminat, ci pe conducerea ardelenilor, despre care spune că l-a mințit și că nu l-a mai plătit de trei luni.

Sergiu Buș a fost eliminat în minutul 71 al confruntării cu Universitatea Craiova, după ce l-a ănjurat pe tușier.

Reacția fabuloasă a lui Sergiu Buș după eliminarea din meciul cu Craiova

Sergiu Buș a vorbit despre problemele care sunt la Gaz Metan Mediaș și a explicat motivul pentru care a fost atât de nervos pe teren: „Îmi cer scuze echipei că am luat roșu. Am spus ceva ce nu trebuia să spun. Îmi cer scuze arbitrilor. Domnul Hațegan e unul de talie europeană, e un arbitru bun, nu merita așa ceva.

Știu că nu avem voie, acum nu avem voie să ne îmbrățișăm, să scuipăm, nu avem voie să facem nimic. Dar avem voie în România să fim neplătiți? Să fim mințiti? Să jucăm accidentați? Am fost 5 jucători cu probleme, cu accidentări.

Marius Constantin sper să nu aibă ruptură, Larie a avut întindere de ligamente, Butean ajucat cu entorsă, Romeo la fel, eu cu probleme musculare. Ne-au plecat 9 colegi, am luat 3.000 de lei în 4 luni de zile”.

„Vreau doar să mă bucur de fotbal!”

„Eu mi-am prelungit contractul, vreau să joc. Pun suflet și mă exteriorizez. Am 27 de ani, o familie, am șansa să joc. De la 21 de ani până la 25 am fost accidentat. Acum am simțit că e momentul meu să mă bucur de fotbal.

Sper să nu îmi dea 3 etape de suspendare, am fost și le-am cerut scuze în vestiar arbitrilor. Au dreptate, m-au filmat. Dacă primesc suspendarea asta, s-a terminat.

Vreau să mă lupt la campionat, vreau stabilitate. Vreau să știu cine mă vrea”, a mai spus Sergiu Buș după meciul cu Craiova.

