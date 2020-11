Sergiu Buș, un sezon de coșmar la FCSB! Decădere după transferul de la Gaz Metan Mediaş

Sergiu Buș are un sezon de coșmar la FCSB, cu doar un gol marcat în zece partide, în timp ce la Gaz Metan Mediaș era liderul echipei și chiar meciul împotriva echipei lui Gigi Becali îi aducea transferul mult visat.

Deși FCSB are un apetit ofensiv incredibil, cu 28 de goluri marcate în zece partide, mai mult decât a reușit CFR Cluj și Universitatea Craiova la un loc, însă cu toate acestea, Sergiu Buș nu se „lipește” deloc de gol.

Chiar dacă Man și Tănase sunt golgheterii campionatului, fostul coechipier al lui Buș de la Gaz Metan Mediaș, Răzvan Pleșca, il consideră unul dintre cei mai periculoși jucători, așa cum a declarat în exclusivitate pentru FANATIK.

Sergiu Buș, cifre groaznice pentru un atacant al FCSB. A marcat un gol din cele 28, în 500 de minute jucate

Sergiu Buș nu reușește să revină la forma care i-a adus transferul la FCSB, după ce a pierdut o parte din pregătire și a fost infectat cu coronavirus. Gigi Becali a fost impresionat de atacantul lui Gaz Metan Mediaș și declara că Buș va fi golgheterul campionatului, însă fotbalistul de 28 de ani nu a reușit decât un gol cu AFC Hermmanstadt, la scorul de 1-0 și o pasă decisivă în partida cu Astra Giurgiu.

Nu au fost puține vocile care l-au criticat pe favoritul lui Gigi Becali, care e departe de forma arătată de colegii lui din linia ofensivă și despre care patronul FCSB spunea: „Eu acum spun ce cred, adică i-am spus lui Meme că atacant ca el nu am avut până acum, poate Kapetanos, poate Alibec, dar n-a fost serios. El e mobil, tehnic, dă cu capul, are viteză, forță, le are pe toate”.

Cornel Dinu vorbea despre o problemă mai degrabă de natură psihică pentru Sergiu Buș: „Buș are niște calităti. E un băiat cu bun simț, dar iî depășește agresivitatea comportamentală a FCSB-ului și a Bucureștiului. El e dintr-o zona liniștită. Buș are niște calităti. E un băiat cu bun simț, dar iî depășește agresivitatea comportamentală a FCSB-ului și a Bucureștiului”, a declarat dinamovistul potrivit Telekom Sport.

Sergiu Buș e departe de forma arătată la Gaz Metan Mediaș: 5 goluri în 10 etape şi 2 pase decisive împotriva FCSB

Dacă facem o comparație între Sergiu Buș în tricoul FCSB și Buș de la Mediaș, vom constanta că atacantul este într-o scădere clară de formă, cel puțin din punct de vedere al eficacității în fața porții.

În sezonul 2019/2020 din Casa Pariurilor Liga 1, Buș marca cinci goluri în primele zece etape și oferea două pase decisive, chiar în meciul cu FCSB, câștigat cu 4-0 la Mediaș, cea mai drastică înfrângere din ultimii zece ani în campionatul intern pentru echipa lui Gigi Becali.

Mihai Stoica îi ia însă apărarea atacantului, în care are în continuare mare încredere și despre care spune că joacă mai mult pentru echipă: „Buș n-a venit pregătit la noi. A venit chestia cu COVID-ul, știu prin ce-a trecut. A suferit mult de tot, a fost foarte dificil pentru el. Acum s-a prezentat bine și la antrenamente, dar când joci vârf și nu dai gol lumea își pune întrebări. Cred că va veni și vremea când va face el diferența”, declara managerul general al FCSB.

Cifrele lui Sergiu Buș în sezonului 2020/2021: