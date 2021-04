Sergiu, declarație uimitoare după scandalul vânzării casei. Ce i-a spus Cătălin Moroșanu

Sergiu a făcut o declarație uimitoare după ce a vândut casa cumpărată cu ajutorul lui Cătălin Moroșanu și donațiilor. Tânărul călăreț din Iași a elucidat misterul locuinței, mărturisind ce i-a spus luptătorul K1 legat de gestul său.

Bărbatul a închiriat locuința pentru următorii 5 ani, urmând ca noii proprietari să intre în posesia ei ulterior. Călărețul din Iași a vândut locuința cu 37.000 de euro, reușind să-și achiziționeze una nouă cu un preț mai mic, de circa 20.000 de euro.

Mai mult decât atât, călărețul din Iași spune că a luat decizia de a vinde casa din donații pentru că nu se descurca în zona respectivă pentru că nu avea cum să se deplaseze. Sergiu susține că Faimosul de la Survivor România este la curent la vânzarea imobilului.

Sergiu, despre motivul pentru care a vândut casa de la Cătălin Moroșanu

„Eu sunt la muncă acum, lucrez la Cotnari, la vie. Am vândut casa pe care am primit-o inițial, pentru că nu mă mai puteam descurca acolo. Am dat-o cu aceeași sumă cu care am luat-o, 37.000 de euro.

Cu banii, mi-am luat o altă casă, pe Cicoarei, și mi-am ajutat și frații cu restul de bani. Pe casa aceasta am dat peste 20.000 de euro, am acte pe teren, pe tot. Eu nu mă puteam descurca acolo unde eram inițial.

Am condiții bune, am baie, două dormitoare, hol, bucătărie. Încă nu este apă trasă acolo, trebuie trasă. Nu m-a obligat nimeni să vând casa, am primit toți banii corect. Pentru casa cealaltă am făcut un contract de închiriere pe 5 ani, iar, după perioada aceasta, el devine proprietar.

Cu Cătălin (Moroșanu) am vorbit doar atunci când am vândut casa. El mi-a spus că dacă nu mă pot descurca acolo, să mă mut”, a declarat Sergiu Ciobotariu pentru bzi.ro.

Bărbatul susține că a luat decizia de a se muta și pentru că a fost prins conducând fără să aibă permis de conducere și nu o singură dată, ci de două ori. Călărețul din Iași ajutat de Cătălin Moroșanu a vândut inclusiv mașina pe care și-a cumpărase.

„M-a prins Poliția de două ori la volan fără permis, nu aveam cu ce să mă deplasez, era foarte greu. Inițial, îmi luasem un Golf 4 și nu aveam permis. M-a prins Poliția și mi-a făcut dosar, de asta am și plecat de acolo.

Am vrut să mă înscriu la școala de șoferi, numai că m-au prins la volan cu o zi înainte de a mă înscrie. Acum, nu mai am voie timp de 5 ani să mă înscriu la școala de șoferi. Am și dat mașina, ca să nu mai fiu tentat să urc iarăși la volan”, a completat tânărul.

Cât despre familia sa, Sergiu Ciobotariu spune că este foarte bine, copilul având deja un an. Tânărul este singurul care muncește în prezent pentru a-i întreține pe cei dragi.