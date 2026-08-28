Sport

Sergiu Hanca, anunț despre situația financiară de la Petrolul după 3-2 cu U Cluj: „Când intri pe teren, mai contează și sufletul”

Sergiu Hanca a reacționat după ce Petrolul a reușit să se impună cu 3-2 pe terenul Universității Cluj. Experimentatul fotbalist a vorbit despre situația financiară a clubului ploieștean.
Bogdan Mariș
28.08.2026 | 23:31
Sergiu Hanca anunt despre situatia financiara de la Petrolul dupa 32 cu U Cluj Cand intri pe teren mai conteaza si sufletul
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Sergiu Hanca (34 de ani) a reacționat la finalul partidei U Cluj - Petrolul 2-3. FOTO: Sport Pictures
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Petrolul a produs surpriza și s-a impus cu 3-2 pe terenul lui U Cluj în etapa a 7-a din SuperLiga, la capătul unui meci nebun, iar ploieștenii au urcat pe locul 2 în clasament. Sergiu Hanca (34 de ani) a reacționat după succesul obținut de „lupii galbeni” pe Cluj Arena contra vicecampioanei României.

Ce a declarat Sergiu Hanca după U Cluj – Petrolul 2-3

Sergiu Hanca a clarificat după victoria obținută de Petrolul la Cluj că jucătorii sunt cu salariile la zi. „Am arătat că atunci când e nevoie să suferim o facem. Rezultatele sunt peste așteptări pentru unii oameni, din cauza situației financiare. Dar, atunci când intri pe teren, mai contează și sufletul, nu doar situația financiară.

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Avem jucători străini care vor un transfer mai bun, vor să demonstreze, iar noi, cei care am rămas aici, avem pasiune pentru fotbal și vrem să dăm totul. Situația e normală acum, avem salariile la zi. Toți cei care am rămas am acceptat aceste lucruri. Mă bucur că am rămas, cred că formăm un grup bun. Cei care sunt alături de club fac tot posibilul să ne ajute”, a declarat experimentatul mijlocaș, la flash-interviu, după U Cluj – Petrolul 2-3.

Meci nebun pe Cluj Arena între „U” și Petrolul

Petrolul a reușit să deschidă scorul încă din minutul 3 al meciului de la Cluj, prin Alejandro Bran Flores, însă gazdele au egalat prin Jovo Lukic, care a înscris un gol incredibil. Robert Jerdea a readus-o în avantaj pe Petrolul înainte de pauză, iar Dan N’Lundulu a făcut 3-1 în repriza secundă.

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Jovo Lukic a realizat „dubla” în minutul 55, iar apoi „șepcile roșii” au avut alte două mari ocazii, însă Zima a intervenit în ambele cazuri și a salvat-o pe Petrolul. Formația pregătită de portughezul Ricardo Sousa putea să puncteze la rândul său, însă Vega a trimis cu capul în transversală. Ultima mare șansă a meciului i-a aparținut lui Macalou, al cărui șut a fost blocat de Zima, iar Petrolul a obținut un succes foarte important. „Lupii galbeni” au ajuns la borna de 12 puncte și au urcat pe locul 2 în clasament, la doar o lungime în urma liderului Dinamo.

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