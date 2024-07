Sergiu Hanca îi face praf pe fanii lui Dinamo, după meciul cu Petrolul: „Ultima fericire o au cu mine. Au în telefon doar poze cu mine”. Video

, după un meci unde „lupii“ nu au existat pe teren decât punctual. Sergiu Hanca, deși a cunoscut înfrângerea amară, a rămas arogant cu privire la fanii „câinilor“.

Sergiu Hanca îi face praf pe fanii lui Dinamo

, spunând că au arătat ca o echipă de eșalon secund. Nu este și cazul lui Sergiu Hanca, care a „mitraliat“ suporterii gazdelor, fiind inamicul lor public.

ADVERTISEMENT

„E trist când pierzi cu 4-1 un asemenea meci. Vom analiza zilele viitoare ce s-a întâmplat. Vine acum un meci important în care avem șansa să spălăm această rușine. Orice schimbare are nevoie de timp.

Facem lucrurile corect, situația financiară s-a mai îmbunătățit, dar e nevoie de timp. Fiecare antrenor are filosofia lui, trebuie să ne adaptăm cât mai repede. Am avut o discuție cu toții și ni s-a spus cine nu are încredere e liber să plece, deci dacă suntem toți înseamnă că avem încredere.

ADVERTISEMENT

În momentul de față, turcii nu sunt investitori. În momentul de față e aceeași conducere ca anul trecut, dar mai important e jocul nostru. Auzeam niște oameni pe aici că mă făceau blatist. Nici când joc cu copilul meu fotbal nu-l las să câștige, atât de corect sunt.

Dacă eu sunt blatist, așa să-mi ajute mie Dumnezeu, dacă nu, să le ajute lor. Ei au uitat că ultima fericire la nivel înalt o au cu mine. Leșinau prin tribună când dădeam gol cu FCSB și acum huiduie.

ADVERTISEMENT

Dacă se uită în telefon au în memorie numai poze cu mine. Acesta este fotbalul. Mă deranjează, dar mă și ambiționează în același timp”, a declarat Sergiu Hanca la finalul meciului pierdut cu Dinamo, scor 4-1.

Declarația seamănă izbitor cu cea a fostului coleg al lui Hanca, Constantin Budescu, care a spus în urmă cu o săptămână: “A fost alegerea lor (n.r. să-l fluiere), nu mă supăr, 95% dintre ei au poze cu mine pe telefoane”

ADVERTISEMENT

De ce este Hanca virulent cu dinamoviștii

Sergiu Hanca a petrecut în Ștefan cel Mare câțiva ani, însă a plecat cu scandal de la Dinamo București. Soția mijlocașului a fost agresată în tribune la unul dintre meciuri, în timp ce acesta se afla chiar pe teren.

Pe finalul anului 2018, Astra spulbera Dinamo în Ștefan cel Mare, scor 4-1, iar fanii n-au mai suportat umilința. Andreea Hanca a reacționat la adresa suporterilor care îi jigneau soțul, iar apoi a fost bruscată, motiv pentru care mijlocașul și-a reziliat contractul.

Sergiu Hanca îi critică pe fanii lui Dinamo: „Au în telefon poze cu mine”