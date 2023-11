Înainte de toate, Sergiu Hanca a vorbit despre șansele pe care echipa sa actuală, Petrolul Ploiești, le are la play-off. Asta, în condițiile în care Hanca s-a accidentat tocmai meciul trecut cu FCSB și are șanse mari să rateze următoarele etape. Fotbalistul e realist și crede că lupta pentru ultimele locuri de play-off va fi foarte dură.

Sergiu Hanca o vede retrogradată pe Dinamo: “Păcat, e greu să se salveze!”

”Petrolul în play-off? E mult de muncă, oricine poate să prindă playofful”, a transmis Hanca, fiind întrerupt de moderatorul emisiunii Fanatik SuperLiga, Cristi Coste: ”Nu oricine, Dinamo nu poate”. ”Mă refer la oricine, e Universitatea Craiova, U Cluj, Farul, Hermannstadt, noi, e campionat în care oricine poate să bată pe oricine, nu contează că joci acasă sau deplasare, ce formă ești. Cred că se va disputa până la sfârșitul sezonului”, a completat Hanca.

În cele din urmă Sergiu Hanca a răspuns invitației de a face o analiză mai sinceră a luptei la play-off și a lăsat să se înțeleagă că Petrolul nu e sigură de îndeplinirea acestui obiectiv. ”Sincer, dacă reușim la final de sezon în playoff, puțin mă interesează cine sunt celelalte cinci echipe. Pentru noi înseamnă că e un an bun, având în vedere ce probleme au fost în trecut. Cred că am devenit mult mai puternici, am putea crește nivelul de performanță de la Ploiești”, a transmis Hanca.



Ulterior, Cristi Coste l-a provocat pe Sergiu Hanca să vorbească despre cum vede el soarta clubului Dinamo București. Din păcate pentru fanii lui Dinamo, Hanca își trece numele pe lista personajelor din fotbal care nu dau prea mari șanse de salvare ”câinilor roșii” în acest sezon. Realist, prea puțină lume o face.

Se salvează Dinamo de la retrogradare în acest sezon?

”Sincer, nu concentrat pe ce am de făcut la Petrolul, sunt jucător profesionist, nu prea mă interesează și nu-mi pierd energia cu ce se întâmplă la celelalte cluburi, dar având în vedere că am un istoric la acest club, vă dați seama că am trăit acolo momente foarte frumoase, e trist să vezi că trec prin momente grele. Cred că orice jucător a jucat acolo simte același lucru.

Nu știu ce să zic, destul de greu. Etapele trec, fiecare echipă adună puncte, dacă ei nu adună puncte e dificil. Dar, cum am zis, cum nu au câștigat 7-8 meciuri, la fel de bine pot să câștige 7 meciuri de acum încolo, în România totul e posibil”, a declarat Hanca pentru Fanatik SuperLiga.

