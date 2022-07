Sergiu Hanca, prezentat oficial la Universitatea Craiova! Durata contractului semnat cu oltenii. Prima reacție a jucătorului. Video

Universitatea Craiova continuă campania de achiziții din această vară, după ce oltenii l-au prezentat oficial pe Rivaldinho. Formația din Bănie l-a transferat pe Sergiu Hanca, jucător rămas liber de contract după despărțirea de KS Cracovia.

Universitatea Craiova l-a prezentat oficial pe Sergiu Hanca. Fostul jucător al celor de la Cracovia a participat la ultimele antrenamente conduse de Laszlo Balint.

Internaționalul român a semnat un contract valabil trei sezoane cu Universitatea Craiova. În perioada petrecută în Polonia, Sergiu Hanca a fost unul dintre cei mai importanți jucători de la KS Cracovia, echipă pentru care a bifat 115 partide.

Sergiu a evoluat în ultimii 3 ani la KS Cracovia și a devenit unul dintre cei mai importanți jucători ai polonezilor, bifând 115 partide, unde a înscris 19 goluri și a oferit 20 de pase decisive. A fost de mai multe ori căpitanul echipei. Și-a trecut în palmares Cupa Poloniei și Supercupa Poloniei.

În România, Sergiu Hanca a câștigat Supercupa României cu ASA Târgu Mureș, dar și Cupa Ligii cu Dinamo București. Internațional al României, jucătorul de 30 de ani este cotat la un milion de euro.

Îi dorim lui Sergiu să aibă parte de multe jocuri reușite la Campioana Unei Mari Iubiri!”.

„Am avut un obiectiv la toate echipele pentru care am jucat și la toate am câștigat cel puțin un trofeu, am venit aici cu gânduri mari”

Sergiu Hanca a declarat că și-a regăsit echilibrul dintre viața personală și cariera sportivă la Craiova. Transferat de Cracovia de la Dinamo București în 2019, internaționalul român a mărturisit că a urmărit partidele din Superliga în perioadă petrecută în Polonia.

„Este un club de tradiție, cu un public minunat. În viață există momente în care trebuie să alegi între carieră și familiei, iar eu mi-am regăsit echilibrul la Craiova. Am urmărit campionatul românesc în ultimii ani, mereu m-am uitat la meciuri când am avut timp liber”, a spus Sergiu Hanca.

„Abia aștept să joc în primul meci pentru acest club și împreună să facem o treabă cât mai bună. Pe câțiva îi știam de la echipa națională, iar pe câțiva din campionatul românesc, atunci când jucam și eu. A fost o primire bună din partea lor, sunt băieți de treabă, care știu ce înseamnă munca și sacrificiul”, a mai spus internaționalul român.

Internaționalul român a mărturisit că are planuri mari la Universitatea Craiova, echipă cu care a semnat un contract pe trei sezoane. Sergiu Hanca le-a transmis suporterilor că formația din Bănie are nevoie de susținerea necondiționată a publicului de pe „Ion Oblemenco”.

„Am avut un obiectiv la toate echipele pentru care am jucat și la toate am câștigat cel puțin un trofeu, am venit aici cu gânduri mari. Toate lumea știe ce fel de public este la Craiova, dar cel mai important este să fie alături de noi atât în momentele bune, cât și mai puțin bune”, a declarat Sergiu Hanca.

Universitatea Craiova pregătește transferul unui atacant din Macedonia de Nord

FANATIK a anunțat în exclusivitate că . Atacantul care a strâns șase selecții și zero goluri pentru naționala U21 a Macedoniei de Nord a ajuns deja în Bănie.

În 2020, David Tosevski a mai fost dorit de Universitatea Craiova, însă Mihai Rotaru a refuzat să plătească 700.000, pentru transferul jucătorului care se afla la Rabotinicki. Astfel, internaționalul U21 a fost cedat la Rostov, în schimbul a un milion de euro.

Fotbalistul macedonean nu s-a adaptat la formația din Rusia și a fost împrumutat în ultimele două sezoane. Tambov, Gornik Zabrze și Michalovce sunt echipele la care a evoluat David Tosevski, după transferul la Rostov.