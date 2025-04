Sergiu Hanca, reacție savuroasă după ce a fost eliminat de ziua sa în Petrolul – Sepsi 2-1: „Le dau o masă”

Sergiu Hanca a împlinit 33 de ani pe 4 aprilie, în ziua Mijlocașul dreapta s-a bucurat de victoria ploieștenilor, în ciuda faptului că, în minutul 61, „centralul” Horia Mladinovici i-a arătat direct cartonașul roșu.

Sergiu Hanca, declarația serii după ce a luat roșu în Sepsi – Petrolul 2-1: „Am alunecat, n-a fost cu intenție”

Sergiu Hanca a fost eliminat în minutul 61 al meciului de pe „Ilie Oană”, la scorul de 2-1 pentru Petrolul. Eroarea mijlocașului „lupilor galbeni” nu le-a afectat pe gazde, care au câștigat partida cu Sepsi. La final, Hanca a răsuflat ușurat și a ținut să le mulțumeasc pentru sacrificiu colegilor.

„A fost o victorie muncită, un meci în care am știut de la început că e nevoie de sacrificiu, de spirit de echipă. Am arătat acest lucru. Cred că cele 3 puncte au fost muncite și meritate. Era normal să vină cu mingi în careu, să aibă ocazii. Așa se câștigă aceste meciuri din partea a doua a campionatului când e o singură manșă.

Eu cred că este corect. Nu are rost să vin să caut scuze. Am alunecat, nu a fost cu intenție. Știam, nu am protestat. I-am zis doar că am alunecat. Mi-a zis că știe, dar că nu are ce face.

Mă bucur că băieții mi-au făcut cadou această victorie, că avem un vestiar unit. E cel mai dificil să stai în tribune. Altfel se trăiesc emoțiile pe teren, în tribună îți sare inima la orice șut.

Sunt niște băieți de caracter, trebuie să le dau o masă pentru sacrificiul făcut în această seară. Lucrurile arată bine când ai rezultate, când nu ai rezultate întri într-o stare de frică, ai gânduri negre, rezultatele aduc o stare de bine în vestiar.

Cred că trebuie să o luăm pas cu pas. Urmează un meci dificil la Hermannstadt, trebuie să obținem și acolo cele trei puncte și să ne îndeplinim obiectivele”, a declarat Sergiu Hanca, după Petrolul – Sepsi 2-1.

Ca urmare a victoriei cu Sepsi, Petrolul are acum 24 de puncte, cu unul mai puțin decât Hermannstadt. Ce-i drept, sibienii, care sunt lideri în play-out, . Pentru că a văzut direct cartonașul roșu, Sergiu Hanca va rata cel puțin două meciuri ale ploieștenilor. În următoarele două runde, Petrolul joacă în deplasare, cu Hermannstadt, și acasă, cu Gloria Buzău.