Sergiu Hanca și soția sa, Andreea, spectaculoși la un eveniment. Cei doi parteneri au fost nași

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Formează o familie de ani buni și sunt superbi de fiecare dată când apar împreună. Sergiu Hanca și soția sa, Andreea, au fost prezenți la un eveniment, în calitate de nași. Cei doi au reușit să iasă imediat în evidență.

Sergiu Hanca și partenera sa de viață, Andreea, au fost nași

Partenera de viață a lui Sergiu Hanca este una dintre cele mai cunoscute din lumea sportului. Superba Andreea a dezvăluit la un moment dat că . A refuzat propunerea venită de la un club polonez pentru că fotbalistul urma să semneze cu o echipă din România.

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Vedeta își susține necondiționat soțul și nu lipsește de la meciurile acestuia. Jucătorul celor de la Petrolul Ploiești o are de fiecare dată în tribune pe femeia care i-a dăruit trei copii. Aceasta , ținuta atrăgând atenția și la un eveniment din familie. Cei doi au fost nași.

Vestea a fost dezvăluită pe social media de fotograful care i-a surprins în câteva cadre speciale. Artistul nu a precizat dacă cuplul a avut rolul de părinți spirituali la o cununie sau la un botez, însă a reușit să-i facă fericiți. Cu puțin timp înainte de sosirea invitaților la restaurant le-a făcut mai multe fotografii care vor dăinui pe vecie.

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Cu această ocazie, soția lui Sergiu Hanca a purtat o rochie spectaculoasă. Frumoasa blondină a strălucit într-o ținută creată de designerul român Lucia Maria Hohan. Modelul denumit Amisha are un design plisat metalizat foarte interesant. Acesta face trimitere la bronzul de vară pe care Andreea Hanca încă îl mai poartă pe piele.

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Cât costă rochia purtată de Andreea Hanca

Rochia aleasă de Andreea Hanca pentru ceremonie dispune de un corset structurat, cu decupaj frontal și un detaliu metalic discret. Rochia pune în valoare bustul și talia, evidențiat foarte frumos pe silueta ei. Mai mult decât atât, drapajele ample urmăresc elegant linia corpului, în timp ce spatele este ajustabil.

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Alegerea este una memorabilă, iar costul nu este unul exagerat. Această ținută creată pentru evenimente speciale are un preț de doar 1.400 de lei pentru cele care doresc să o închirieze. Soția lui Sergiu Hanca s-a simțit, cu siguranță, extraordinar în acest outfit pe care fotograful l-a imortalizat. Vedeta i-a lăsat și un mesaj acestuia.

„Foto Dumbrava ai fost absolut incredibil! Ai reușit să ne faci niște poze superbe în condițiile în care cei 3 ai noștri au stat pe loc aproximativ 0,7 secunde”, a transmis blondina, la secțiunea Stories de pe Instagram. Reacția sa are legătură cu o filmare în care se vede că artistul încearcă să-i surprindă în imagini de colecție.