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În ciuda victoriei spectaculoase din partida Dinamo – Petrolul 0-1, Sergiu Hanca (34 de ani) nu a fost prea entuziast la finalul jocului. Mijlocașul nu a uitat cei trei ani petrecuți în tricoul ”câinilor” și a mărturisit că și-ar dori ca trupa lui Nuno Campos să câștige titlul.

Sergiu Hanca, reacție neașteptată după Dinamo – Petrolul 0-1

Imediat după , din etapa a 16-a a SuperLigii, fotbalistul ”lupilor galbeni” a vorbit foarte frumos despre fosta sa formație și nu a dat vina pe fani pentru .

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”E un meci cu final fericit pentru noi. Ne-ar fi plăcut să jucăm pe Arena Națională, este o altă senzație acolo. Un meci bun de ambele părți, dar noi am fost mai inspirați. Mă bucur foarte mult, dar când joc împotriva lui Dinamo e mereu complicat. M-a întrebat cineva înainte de meci și le-am zis că îmi doresc să îi bat și să ia ei titlul.

Acum, sincer, nu aș da vina pe ei (n.r. – pe fanii dinamoviști, pentru momentul cu monitorul VAR), ci pe cine au organizat și au pus monitorul acolo, în fața lor. Sunt suporteri, de asta vin la meciuri.

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Puteau pune monitorul în centru, între băncile de rezervă. Era vorba să se uite pe telefon la un moment dat, nu se poate așa ceva, suntem în 2026, într-o eră digitală. Numai la noi se pot întâmpla astfel de lucruri, am stat mut, l-au scos din priză. Arbitrul a zis că trebuie să vadă, a fost decizia corectă, s-a uitat la monitor, a dat penalty”, a declarat Sergiu Hanca la flash interviu.

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Cum l-a caracterizat pe antrenorul Ricardo Sousa

Mijlocașul Petrolului a avut numai cuvinte de laudă pentru antrenorul Ricardo Sousa, cel care l-a reprofilat ca mijlocaș la închidere, și consideră că portughezul are cel mai mare merit în transformarea echipei.

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”La început de sezon toți eram sceptici, obiectivul… doi-trei jucători vechi, mulți copii, așteptam transferuri. Obiectivul era salvarea retrogradării, situația grea, cu insolvența, ne înhămăm să facem rezultate, să adunăm puncte.

A venit un ‘nebun’, în sensul frumos al cuvântului, Mister, și din prima zi ne-a spus că vom face lucruri mari, ce am creat nu e o întâmplare. Avem identitate, avem rapoarte foarte bune, jucători care joacă puțin și sunt foarte apropiați de cei care jucăm mai mult. Eu sunt o invenție a lui! Nu am jucat niciodată număr 6, a văzut ceva la mine ce nu au văzut alții și i-a ieșit”, a spus Hanca.

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Cum s-a trăit din teren momentul incredibil cu sabotarea VAR

La rândul său, atacantul Rodrigo Martins, care a scos penalty-ul care a dus la singurul gol al meciului dintre Dinamo și Petrolul, a recunoscut că a fost care au defectat monitorul VAR.

”Cu siguranță, mulți oameni s-au îndoit de noi. Trebuie să ținem capul jos, să muncim, să nu fim aroganți. Am tratat foarte bine meciul. Lucrurile sunt mai simple cu acest grup. Urmează un nou meci, trebuie să ne concentrăm în continuare.

Eu eram convins că trebuie acordat penalty, eram sigur că a fost fault. Au verificat dacă e ofsaid, dacă nu e. Fanii lor au încurcat puțin lucrurile acolo, dar așa e la fotbal. Cred că a fost o atmosferă plăcută pentru toată lumea azi, pentru toți cei care au fost pe stadion.

Eu sunt foarte fericit pentru acest succes. Ne-am bucurat de acest meci, acesta a fost mesajul antrenorului înainte să intrăm. Cu siguranță este o victorie colectivă, am obosit foarte tare azi”, a afirmat Rodrigo Martins.