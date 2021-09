Sergiu Horia Hossu, șeful Cancelariei premierului, a demisionat din funcție. Era susținut de USR-PLUS

Marți, 7 septembrie, șeful Cancelariei premierului, Sergiu Horia Hossu, și-a depus demisia din funcție. Acesta ocupa respectiva poziție din data de 18 martie.

Politicianul era susținut de USR PLUS. Demisia acestuia a venit după ce toți miniștii formațiunii politice au renunțat la funcțiile din Guvernul condus de Florin Cîțu.

„Subsemnatul Sergiu Horia Hossu, numit șef al Cancelariei Prim-ministrului (…) în 18 martie 2021, vă rog să luați act de demisia mea din funcția de Șef al Cancelariei Prim-ministrului, începând cu data de 7 septembrie”, se arată în documentul semnat de acesta.

În această dimineață, cei șase miniștii de la URS PLUS și-au prezentat și ei demisiile. Aceștia au plecat din fruntea ministerelor Sănătății, Transporturilor, Fondurilor Europene, Economiei și Cercetării, Inovării și Digitalizării. Lor li s-a alăturat vicepremierul Dan Barna.

„În această dimineață am făcut ceea ce am anunțat. Am înregistrat și depus demisiile, împreună cu miniștrii USR PLUS, la cabinetul premierului. Mergem mai departe,” a anunțat acesta din urmă, pe Facebook.

Moțiunea de cenzură, blocată încă o dată

Criza politică din țară continuă. Moțiunea de cenzură a celor de la USR PLUS și AUR a fost blocată pentru a patra oară.

Ședința Birourilor permanente reunite a fost din nou suspendată, din lipsă de cvorum. Acest lucru a fost criticat în termeni duri de George Simion, spunând că „anulează Constituția”.

„Este dreptul nostru constituțional să îl dăm jos pe domnul Cîțu sau cel puțin să se supună la vot. În momentul ăsta se anulează Constituția, se anulează democrația și nu mai avem dreptul să ne luptăm pentru un drept democratic de a depune moțiune de cenzură,” a spus liderul AUR.

Și Acesta a precizat că va comunica Guvernului moțiunea de cenzură.

Klaus Iohannis s-a implicat și el în . Șeful statului a avut o reuniune cu premierul, luni, 6 septembrie.

Acesta urmează să se întâlnească și cu liderul USR PLUS Dan Barna. Liderul de la Cotroceni a dat asigurări că se vor găsi soluții pentru actuala criză, spunând că România rămâne o țară stabilă.