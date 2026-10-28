Sport

Sergiu Radu, dezvăluiri cutremurătoare după tragedia din Spania: „Impactul s-a produs la peste 100 de km/oră. E posibil să fie şi români printre victime”

Bogdan Ciutacu, Marian Popovici
28.10.2026 | 16:55
Sergiu Radu dezvaluiri cutremuratoare dupa tragedia din Spania Impactul sa produs la peste 100 de kmora E posibil sa fie si romani printre victime
EXCLUSIV FANATIK
Sergiu Radu, dezvăluiri cutremurătoare după tragedia din Spania: "Impactul s-a produs la peste 100 de km/oră. E posibil să fie şi români printre victime". Sursa: colaj Fanatik
A fost o catastrofă feroviară în Spania. Două trenuri s-au ciocnit şi bilanţul a ajuns la 64 de morţi. Sergiu Radu, fostul mare atacant al României, trăieşte în Marbella şi a dat detalii cutremurătoare despre tragedia care a lovit Peninsula Iberică.
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Două trenuri s-au ciocnit în Spania pe linia de mare viteză Madrid – Andaluzia. Bilanţul până în acest moment este de 64 de morţi. Sergiu Radu trăieşte în Marbella şi a dat pentru FANATIK detalii cutremurătoare despre această tragedie.

Sergiu Radu, dezvăluiri cutremurătoare după tragedia din Spania!

Fostul atacant român care a evoluat la Rapid şi FC Naţional a declarat că tragedia s-a produs din cauza defecţiunii unui sistem de securitate, dar şi cu o eroare umană, impactul producându-se la peste 100 de kilometri pe oră:

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„Da, eu sunt aici în zonă, la Marbella, destul de aproape. Și aici s-au oprit trenurile, nu mai circulă. Și fiul meu avea un meci de astăzi cu Malaga și s-a amânat, la fel ca toate meciurile din Cupa Spaniei. Va fi decretat și doliu național. Din păcate este o tragedie mai mare decât cea din ianuarie. Se pare că s-ar fi defectat un sistem de securitate al căilor ferate care ar fi presupus oprirea trenului, peste care s-a suprapus și o greșeală umană pentru că trenul din spate ar fi trebuit să oprească și pentru că acest sistem a fost defect i s-a dat o comandă vocală de la centrul de comandă că poate înainta.

Impactul s-a produs la peste 100 de kilometri la oră. Trenul era oprit de 10 minute pentru o cădere de tensiune, iar cel din spate de asemenea a fost oprit pentru câteva minute. Sunt peste 64 de morți și numărul va crește. Încă sunt echipe de salvare la fața locului. Rețeaua feroviară în Spania este foarte dezvoltată și e greu de gestionat din acest motiv”, a dezvăluit Sergiu Radu pentru FANATIK.

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Fostul fotbalist se teme că ar putea fi şi români printre victime: „Probabil erau şi turişti”

Atacantul a dezvăluit că în zona Andaluziei nu se mai circulă deloc după acest accident şi nu exclude ca şi români să fie printre victime, având în vedere că este un tren pe care circulă foarte mulţi turişti:

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Aici toată lumea merge cu trenul pentru că e mult mai rapid. Lucrările de întreținere din păcate nu sunt la nivelul care trebuie și au rămas în urmă. Ambele trenuri erau pe ruta Sevilla – Madrid și probabil erau și turiști, deci nu e exclus să fie și români printre victime. La noi în zonă nu au fost probleme până acum, dar circulă aceleași trenuri de viteză Malaga – Madrid, către Sevilla.

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Nu se mai circulă trenurile în zona Andaluziei. Este o mare problemă, oameni care fac naveta, mărfuri care trebuie transportate. Vor fi și pierderi foarte mari la nivel economic. Eu m-am gândit să nu fie și un sabotaj din partea altor țări. E o lovitură foarte mare primită de Spania”,  a povestit atacantul.

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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