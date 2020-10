Sergiu Sechelariu candidează pentru Senat pe listele PMP. Motivul rupturii de PSD

Omul de afaceri Sergiu Sechelariu, fratele fostului primar al Bacăului din perioada 1996-2004, Dumitru Sechelariu, va candida pentru un post de senator pe listele PMP. Sergiu Sechelariu va fi primul pe lista acestui partid din județul Bacău, informează urbanbacau.ro.

Sergiu Sechelariu a candidat și pentru postul de primar al Bacăului la alegerile locale din 27 septembrie, candidatură lansată din poziția de independent.

Sechelariu s-a clasat al doilea, după deputatul Lucian Stanciu-Viziteu, candidatul susținut de către USR-PLUS. Diferența dintre cei doi a fost de circa 4.000 de voturi.

Organizația locală a PMP vrea să valorifice popularitatea lui Sechelariu și i-a propus locul 1 pentru Senat, în timp ce lista pentru Camera Deputaților va fi deschisă de către Ion Melinte, președintele organizației. Melinte a spus că tandemul pe care-l face cu Sergiu Sechelariu va fi unul de succes, mai ales că beneficiază de susținerea oamenilor de afaceri locali.

Întrebat în conferința de presă în care a fost anunțată înscrierea sa în PMP în ce relație se află cu PSD, partidul în care atât el, cât și fratele său au activat, Sechelariu susține că a fost „lucrat” de foștii colegi.

„Mă așteptam să mă întrebați. Eu am fost ales senator în 2000 datorită ideilor avute: ANL-urile a fost ideea mea; sălile de sport, creditul ipotecar, ideile mele… Au venit Năstase, Hrebenciuc (foștii lideri ai PSD) și mi-au spus: „La ideile pe care le aveți, haideți Secretar de stat (…) Și la ora asta știu exact ce se întâmplă cu țara și ce ar trebui sa facem (…) În 2004 am fost lucrat de PSD pentru că n-am vrut să semnez un anumit contract, n-are rost să intrăm acum în amănunte. Au zis că am făcut… nu îmi vine termenul în minte….au zis că am deturnat fonduri. N-am deturnat niciun fond, am făcut Autostradă cu 2,1 mil de euro… Cât am fost acolo n-am permis niciodata să se comită ilegalități. Am mai făcut mici mașinațiuni acolo, că n-ai cum… (…) A trebuit să-mi dau demisia de la Minister. În 2005 am fost exclus din PSD pentru ca nu m-am regăsit acolo…”, a relatat Sechelariu, citat de G4Media.

