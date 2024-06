Serhii Rebrov, un car de nervi după ce Ucraina a fost umilită de România la EURO 2024. A greșit numele următoarei adversare

România i-a dat planurile peste cap lui Serhii Rebrov. Selecționerul Ucrainei a digerat cu greu înfrângerea din meciul de debut de la EURO 2024, scor 0-3. La conferința de presă, tehnicianul în vârstă de 50 de ani a fost un car de nervi.

Rebrov, nervos după România – Ucraina 3-0. Selecționerul adversarilor noștri a clacat la conferința de presă

Ucraina era favorită certă la casele de pariuri înaintea meciului cu România. Nimeni și nimic nu prevestea , care s-au impus la scor de neprezentare în meciul de debut al Grupei E.

ADVERTISEMENT

Serhii Rebrov, selecționerul vecinilor noștri, s-a enervat teribil după partidă. Antrenorul în vârstă de 50 de ani nu și-a putut explica cum naționala sa a pierdut în fața reprezentativei noastre.

„Ce înseamnă să fii favorit în fotbal? Să joci și să câștigi astăzi. Nu valorează nimic ceea ce făceai în urmă cu o săptămână sau un an. Iar azi am jucat slab, nu am funcționat ca o echipă”, a declarat Serhii Rebrov, după România – Ucraina 3-0.

ADVERTISEMENT

FANATIK a stat cu ochii pe Rebrov după duelul România – Ucraina 3-0. Selecționerul din țara vecină a fost surprins cum fumează la foc automat înainte să înceapă conferința de presă. Ba, mai mult, Rebrov a făcut și o gafă colosală.

Selecționerul Ucrainei a încurcat numele următoarei sale adversare: „Trebuie să ne pregătim pentru Slovenia… Scuze, Slovacia”, a spus Serhii Rebrov.

ADVERTISEMENT

În etapa a 2-a din Grupa E la EURO 2024, Ucraina joacă împotriva . Slovacia – Ucraina este programat vineri, 21 iunie, de la ora 16:00.

Ucrainenii, gest emoționant înaintea meciului cu România

Supărarea a fost cu atât mai mare în rândul ucrainenilor cu cât au vrut să dedice meciul cu România victimelor din războiul cu Rusia. Fotbaliștii lui Rebrov au făcut un gest care a făcut înconjurul lumii la ieșirea pe gazonul Allianz Arena.

ADVERTISEMENT

Atât la intonarea imnului național, cât și la poza de grup, , culorile oficiale ale poporului de peste Prut.

Articol realizat cu sprijinul VODAFONE, partener de conectivitate al FANATIK la EURO 2024.