Seria de victorii a lui Răzvan Lucescu, oprită de Rafa Benitez! Ce a declarat antrenorul român după Panathinaikos – PAOK 2-1

PAOK, echipa pregătită de Răzvan Lucescu, avea o serie de 7 victorii consecutive, însă aceasta s-a încheiat odată cu eșecul suferit pe terenul lui Panathinaikos, grupare preluată recent de Rafa Benitez.
Bogdan Mariș
09.11.2025 | 23:53
PAOK, echipa antrenată de Răzvan Lucescu, a cedat cu 1-2 în derby-ul disputat pe terenul lui Panathinaikos, formație preluată recent de Rafa Benitez. FOTO: colaj Fanatik
PAOK a fost învinsă de Panathinaikos, scor 2-1, în derby-ul disputat la Atena în etapa a 10-a a Superligii din Grecia, iar formația pregătită de Răzvan Lucescu a căzut pe locul 2 în clasament. Gruparea din Salonic avea o serie de 7 succese consecutive în toate competițiile, care s-a încheiat însă duminică seară.

Răzvan Lucescu, învins de Rafa Benitez! Ce s-a întâmplat în derby-ul Panathinaikos – PAOK

PAOK a controlat derby-ul cu Panathinaikos din punct de vedere al posesiei, însă ocaziile la cele două porți au fost extrem de puține, 3 dintre cele 4 șuturi pe poartă expediate de cele două formații fiind goluri. Milos Pantovic a deschis scorul pentru Panathinaikos, iar Tin Jedvaj a dublat avantajul gazdelor în minutul 31.

Echipa lui Răzvan Lucescu a redus din diferență prin Konstantelias, în partea secundă, însă nu a reușit să egaleze și a suferit primul eșec din această ediție de campionat. Gruparea din Salonic mai fusese învinsă în acest sezon, însă doar în Europa League și în Cupa Greciei. Înainte de meciul disputat la Atena, PAOK avea o serie de 7 victorii consecutive în toate competițiile.

Ce a declarat Răzvan Lucescu după Panathinaikos – PAOK 2-1

Răzvan Lucescu a oferit o primă reacție la finalul întâlnirii. „Când ai o serie de victorii, poate să îți lipsească ceva la aspectul mental. Cu tot respectul pentru adversari, am pierdut acest meci pe mâna noastră. Am pierdut prima repriză, nu am arătat nimic. Nu am avut agresivitate, nu am alergat nici fără minge, nici când am avut posesia. 

În repriza a doua am arătat fața pe care trebuia să o avem încă de la început. Am dominat. Așa e fotbalul, când ai un program atât de solicitant. Vom munci pentru a fi pregătiți înainte de următorul meci, cel de peste două săptămâni”, a afirmat tehnicianul român la finalul întâlnirii, conform gazzetta.gr.

Ce urmează pentru PAOK după eșecul cu Panathinaikos

PAOK a rămas cu 23 de puncte în clasament după înfrângerea suferită contra lui Panathinaikos, echipă preluată recent de Rafa Benitez, fostul antrenor de la Liverpool și Real Madrid. Echipa lui Răzvan Lucescu a căzut pe locul 2, fiind depășită de Olympiacos, care s-a impus cu 3-1 duminică pe terenul celor de la Kifisia. După pauza internațională, gruparea din Salonic o va întâlni chiar pe Kifisia, pe teren propriu, după care va juca un nou meci acasă, în Europa League contra norvegienilor de la Brann.

Startul lunii decembrie va fi unul tensionat pentru PAOK, deoarece echipa lui Răzvan Lucescu va disputa două derby-uri consecutive contra rivalei locale Aris, formația la care evoluează Olimpiu Moruțan. Primul meci se va disputa pe 3 decembrie, pe terenul lui Aris, în Cupă, iar pe 7 decembrie cele două grupări se vor întâlni pe „Toumba”, arena lui PAOK, în campionat.

